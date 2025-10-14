Рейтинг@Mail.ru
Никакие "Томагавки" не решат конфликт на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.10.2025
12:15 14.10.2025 (обновлено: 12:23 14.10.2025)
Никакие "Томагавки" не решат конфликт на Украине, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk не решат конфликт на Украине, а только могут довести ситуацию... РИА Новости, 14.10.2025
Никакие "Томагавки" не решат конфликт на Украине, заявил Лукашенко

Лукашенко рассказал, к чему приведут поставки Tomahawk Украине

МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk не решат конфликт на Украине, а только могут довести ситуацию до ядерной войны.
"Никакие "Томагавки" вопрос не решат. Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает (президент США) Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает... Зеленский", - сказал белорусский президент на совещании в Минске. Его слова приводит агентство Белта.
Лукашенко обратил внимание, что россияне и руководство России нацелены на то, чтобы установить мир на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
СМИ назвали цель возможного решения Трампа по ракетам Tomahawk
Вчера, 11:38
 
