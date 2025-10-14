Лукашенко призвал Трампа не переживать из-за Нобелевской премии мира

МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президенту США Дональду Трампу не стоит переживать по поводу того, что ему в этом году не присудили Нобелевскую премию мира.
"Неприсуждение Нобелевской премии Дональду Трампу с учетом заявлений разного рода нобелевцев тоже можно принять. Они обещают, что в будущем году он точно получит Нобелевскую премию мира. Я лично бы ему посоветовал особо не переживать, что не присудили эту Нобелевскую премию. Потому что быть в ряду этих отщепенцев там, наверное, ему не к месту. А люди в мире должны оценить то, что делают США и их президент на международной арене" , - сказал белорусский лидер на совещании во вторник в Минске. Его слова приводит агентство Белта.
Нобелевский комитет в Осло 10 октября заявил, что Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы". Представитель Белого дома, комментируя решение Нобелевского комитета по премии мира, заявил, что для комитета политика важнее самого мира.
Лукашенко назвал решение не давать премию мира Трампу глупостью
10 октября, 18:41