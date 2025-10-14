https://ria.ru/20251014/lukashenko-2048140360.html
Лукашенко поддержал Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке
Лукашенко поддержал Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.10.2025
Лукашенко поддержал Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает шаги президента США Дональда Трампа "по наведению порядка на Ближнем Востоке". РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T11:53:00+03:00
в мире
сша
белоруссия
ближний восток
дональд трамп
александр лукашенко
2025
Лукашенко поддержал Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке
Лукашенко поддержал шаги Трампа по наведению порядка на Ближнем Востоке