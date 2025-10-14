Рейтинг@Mail.ru
14.10.2025
Лукашенко поддержал Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке
11:53 14.10.2025
Лукашенко поддержал Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает шаги президента США Дональда Трампа "по наведению порядка на Ближнем Востоке". РИА Новости, 14.10.2025
в мире, сша, белоруссия, ближний восток, дональд трамп, александр лукашенко
В мире, США, Белоруссия, Ближний Восток, Дональд Трамп, Александр Лукашенко
МИНСК, 14 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает шаги президента США Дональда Трампа "по наведению порядка на Ближнем Востоке".
"Я абсолютно поддерживаю эти шаги президента США Дональда Трампа по наведению порядка на Ближнем Востоке. Шаг решительный, хороший, который, возможно, приведет к созданию государства… Может быть, единого Палестинского государства, куда войдет и сектор Газа. И наконец-то люди получат возможность там нормально жить", - сказал белорусский лидер на совещании во вторник в Минске, его слова приводит агентство Белта.
В мире, США, Белоруссия, Ближний Восток, Дональд Трамп, Александр Лукашенко
 
 
