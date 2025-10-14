Рейтинг@Mail.ru
В филиале МГТУ на Рубцовской набережной рабочего придавило лифтом - РИА Новости, 14.10.2025
12:19 14.10.2025
В филиале МГТУ на Рубцовской набережной рабочего придавило лифтом
В филиале МГТУ на Рубцовской набережной рабочего придавило лифтом
Ремонтника придавило лифтом при проведении работ в филиале МГТУ имени Н.Э. Баумана на Рубцовской набережной в центре Москвы, на место происшествия вызваны... РИА Новости, 14.10.2025
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В филиале МГТУ на Рубцовской набережной рабочего придавило лифтом

В МГТУ имени Баумана рабочего придавило лифтом

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Ремонтника придавило лифтом при проведении работ в филиале МГТУ имени Н.Э. Баумана на Рубцовской набережной в центре Москвы, на место происшествия вызваны врачи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Работника придавило лифтом на первом этаже учебно-лабораторного корпуса МГТУ на Рубцовской набережной", - сказал собеседник агентства.
По его словам, для оказания помощи пострадавшему вызвана бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
"Жив, в сознании, выбраться не может", - заключил собеседник агентства.
