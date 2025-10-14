https://ria.ru/20251014/lift-2048145589.html
В филиале МГТУ на Рубцовской набережной рабочего придавило лифтом
В филиале МГТУ на Рубцовской набережной рабочего придавило лифтом - РИА Новости, 14.10.2025
В филиале МГТУ на Рубцовской набережной рабочего придавило лифтом
Ремонтника придавило лифтом при проведении работ в филиале МГТУ имени Н.Э. Баумана на Рубцовской набережной в центре Москвы, на место происшествия вызваны... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:19:00+03:00
2025-10-14T12:19:00+03:00
2025-10-14T12:19:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_0:83:3258:1915_1920x0_80_0_0_b9c9bc23f2d43f5ddfe8a1bfa514d0f9.jpg
https://ria.ru/20251013/moskva-2048078012.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_662101e58fd64a29c22ca4ac8f935799.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В филиале МГТУ на Рубцовской набережной рабочего придавило лифтом
В МГТУ имени Баумана рабочего придавило лифтом
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Ремонтника придавило лифтом при проведении работ в филиале МГТУ имени Н.Э. Баумана на Рубцовской набережной в центре Москвы, на место происшествия вызваны врачи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Работника придавило лифтом на первом этаже учебно-лабораторного корпуса МГТУ на Рубцовской набережной", - сказал собеседник агентства.
По его словам, для оказания помощи пострадавшему вызвана бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
"Жив, в сознании, выбраться не может", - заключил собеседник агентства.