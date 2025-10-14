Проверку системы обеспечения льготников лекарствами проведут в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 14 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии по поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова проведут проверку системы обеспечения льготников лекарственными средствами, сообщила пресс-служба руководителя региона.

"Глава республики заявил о необходимости совершенствования системы льготного лекарственного обеспечения. Он поручил вице-премьеру по социальному блоку Хаджибекиру Муталиеву совместно с региональным министерством здравоохранения провести детальный анализ текущей ситуации", - говорится в сообщении.

По данным местных властей, сейчас в Ингушетии более 96,2 тысячи человек имеют право на получение бесплатных лекарственных препаратов, по сравнению с прошлым годом число льготников выросло на 3 тысячи человек.

В 2025 году на эти цели направлено свыше 200 миллионов рублей из федерального бюджета и более 170 миллионов рублей из бюджета региона. Большая часть препаратов уже доставлена в аптеки и медицинские организации, но от жителей республики продолжают поступать обращения о перебоях в обеспечении жизненно важными препаратами.