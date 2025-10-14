https://ria.ru/20251014/lekarstvo-2048162776.html
Проверку системы обеспечения льготников лекарствами проведут в Ингушетии
2025-10-14T13:15:00+03:00
НАЛЬЧИК, 14 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии по поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова проведут проверку системы обеспечения льготников лекарственными средствами, сообщила пресс-служба руководителя региона.
"Глава республики заявил о необходимости совершенствования системы льготного лекарственного обеспечения. Он поручил вице-премьеру по социальному блоку Хаджибекиру Муталиеву совместно с региональным министерством здравоохранения провести детальный анализ текущей ситуации", - говорится в сообщении.
По данным местных властей, сейчас в Ингушетии более 96,2 тысячи человек имеют право на получение бесплатных лекарственных препаратов, по сравнению с прошлым годом число льготников выросло на 3 тысячи человек.
В 2025 году на эти цели направлено свыше 200 миллионов рублей из федерального бюджета и более 170 миллионов рублей из бюджета региона. Большая часть препаратов уже доставлена в аптеки и медицинские организации, но от жителей республики продолжают поступать обращения о перебоях в обеспечении жизненно важными препаратами.
"Прошу провести служебную проверку и выявить причины подобных нарушений. Все выявленные недостатки должны быть устранены в кратчайшие сроки, а к виновным лицам – приняты соответствующие меры ответственности. Мы обязаны обеспечить всем категориям граждан, особенно наиболее уязвимым, бесперебойный доступ к необходимым лекарственным препаратам и медицинским услугам", – подчеркнул Калиматов.