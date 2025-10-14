Рейтинг@Mail.ru
Проверку системы обеспечения льготников лекарствами проведут в Ингушетии - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Ингушетия
 
13:15 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/lekarstvo-2048162776.html
Проверку системы обеспечения льготников лекарствами проведут в Ингушетии
Проверку системы обеспечения льготников лекарствами проведут в Ингушетии - РИА Новости, 14.10.2025
Проверку системы обеспечения льготников лекарствами проведут в Ингушетии
Власти Ингушетии по поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова проведут проверку системы обеспечения льготников лекарственными средствами, сообщила... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T13:15:00+03:00
2025-10-14T13:15:00+03:00
республика ингушетия
здоровье
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765861708_0:71:3000:1759_1920x0_80_0_0_8d3a6ae61b5ca59a7530be750302573b.jpg
https://ria.ru/20250917/ingushetiya-2042513552.html
https://ria.ru/20250915/ingushetiya-2042014277.html
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765861708_328:0:2995:2000_1920x0_80_0_0_b4b59fe108d06d06cd201c36a459219c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Здоровье, Республика Ингушетия
Проверку системы обеспечения льготников лекарствами проведут в Ингушетии

Власти Ингушетии проверят систему обеспечения льготников лекарствами

© Pexels / Polina TankilevitchТермометр и лекарства на детской кроватке
Термометр и лекарства на детской кроватке - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Pexels / Polina Tankilevitch
Термометр и лекарства на детской кроватке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 14 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии по поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова проведут проверку системы обеспечения льготников лекарственными средствами, сообщила пресс-служба руководителя региона.
"Глава республики заявил о необходимости совершенствования системы льготного лекарственного обеспечения. Он поручил вице-премьеру по социальному блоку Хаджибекиру Муталиеву совместно с региональным министерством здравоохранения провести детальный анализ текущей ситуации", - говорится в сообщении.
Прием у врача в поликлинике - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В Назрановском районе Ингушетии построят новую поликлинику
17 сентября, 16:02
По данным местных властей, сейчас в Ингушетии более 96,2 тысячи человек имеют право на получение бесплатных лекарственных препаратов, по сравнению с прошлым годом число льготников выросло на 3 тысячи человек.
В 2025 году на эти цели направлено свыше 200 миллионов рублей из федерального бюджета и более 170 миллионов рублей из бюджета региона. Большая часть препаратов уже доставлена в аптеки и медицинские организации, но от жителей республики продолжают поступать обращения о перебоях в обеспечении жизненно важными препаратами.
"Прошу провести служебную проверку и выявить причины подобных нарушений. Все выявленные недостатки должны быть устранены в кратчайшие сроки, а к виновным лицам – приняты соответствующие меры ответственности. Мы обязаны обеспечить всем категориям граждан, особенно наиболее уязвимым, бесперебойный доступ к необходимым лекарственным препаратам и медицинским услугам", – подчеркнул Калиматов.
Работник на производстве - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Промышленное производство в Ингушетии выросло почти на 10%
15 сентября, 12:55
 
Республика ИнгушетияЗдоровьеРеспублика Ингушетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала