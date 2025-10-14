Рейтинг@Mail.ru
Лавров напомнил о реакции Клинтон на убийство Каддафи - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 14.10.2025 (обновлено: 13:47 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/lavrov-2048155502.html
Лавров напомнил о реакции Клинтон на убийство Каддафи
Лавров напомнил о реакции Клинтон на убийство Каддафи - РИА Новости, 14.10.2025
Лавров напомнил о реакции Клинтон на убийство Каддафи
Глава МИД России Сергей Лавров напомнил арабским журналистам о радостной реакции бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон на новости о гибели... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:57:00+03:00
2025-10-14T13:47:00+03:00
сирия
в мире
россия
сша
хиллари клинтон
муаммар каддафи
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
https://ria.ru/20251013/lavrov-2047930811.html
сирия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, в мире, россия, сша, хиллари клинтон, муаммар каддафи, сергей лавров
Сирия, В мире, Россия, США, Хиллари Клинтон, Муаммар Каддафи, Сергей Лавров
Лавров напомнил о реакции Клинтон на убийство Каддафи

Лавров напомнил о том, как Клинтон радовалась убийству Каддафи. Подробности

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил арабским журналистам о радостной реакции бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон на новости о гибели Муамара Каддафи.
"Все мы помним судьбу Муаммара Каддафи, которая так обрадовала Хиллари Клинтон, наблюдавшую за его физическим уничтожением в прямом эфире и хлопавшую в ладоши", — цитирует его слова телеканал RT.
Министр добавил, что это объясняет нахождение сирийского лидера Башара Асада в Москве в связи с тем, что в Сирии ему и его семье грозила физическая расправа.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Лавров опроверг слухи о том, что Асада якобы пытались отравить в Москве
13 октября, 12:33
 
СирияВ миреРоссияСШАХиллари КлинтонМуаммар КаддафиСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала