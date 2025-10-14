Рейтинг@Mail.ru
"Это была не лава". Что на самом деле убило жителей Помпеев - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/lava-2047546519.html
"Это была не лава". Что на самом деле убило жителей Помпеев
"Это была не лава". Что на самом деле убило жителей Помпеев - РИА Новости, 14.10.2025
"Это была не лава". Что на самом деле убило жителей Помпеев
Две тысячи лет считалось, что жители Помпеев умерли ужасной смертью: одни задохнулись от ядовитых паров и пепла, других накрыл раскаленный поток лавы. Застывшие РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T18:45:00+03:00
2025-10-14T18:45:00+03:00
в мире
помпеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924836224_0:198:2936:1850_1920x0_80_0_0_fab5e6b2da0295a1d7716d136fce5dad.jpg
помпеи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924836224_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_6451da22a346300b67ea51a58831b5be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, помпеи
В мире, Помпеи

"Это была не лава". Что на самом деле убило жителей Помпеев

© Фото : предоставлено пресс-службой Русского Музея К. П. Брюллов. "Последний день Помпеи". 1833. Холст, масло. 456х651
К. П. Брюллов. Последний день Помпеи. 1833. Холст, масло. 456х651 - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского Музея
К. П. Брюллов. "Последний день Помпеи". 1833. Холст, масло. 456х651
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Две тысячи лет считалось, что жители Помпеев умерли ужасной смертью: одни задохнулись от ядовитых паров и пепла, других накрыл раскаленный поток лавы. Застывшие фигуры, пытающиеся закрыть лицо руками, казались доказательством мучительных последних минут. Но одно исследование полностью перевернуло это представление. Что же на самом деле произошло в тот день?

Шесть волн смерти

Везувий начал извергаться в 79-м году нашей эры. Сначала из кратера поднялся гигантский столб пепла и камней — так называемая плинианская фаза, описанная очевидцем — древнеримским историком Плинием Младшим. На Помпеи посыпался дождь из раскаленных лапилли. Это крошечные легкие камни, образовавшиеся из кусочков выброшенной лавы, быстро остывающие на воздухе. Некоторые жители погибли под их ударами, но большинство успели укрыться в домах.
© AP Photo / Pompeii Archeological Park Скелеты двух мужчин, погибших в результате землетрясения, в античном городе Помпеи
Скелеты двух мужчин, погибших в результате землетрясения, в античном городе Помпеи - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Pompeii Archeological Park
Скелеты двух мужчин, погибших в результате землетрясения, в античном городе Помпеи
Настоящая катастрофа началась, когда обрушилась эруптивная колонна — многокилометровый столб газов, пепла, пемзы, обломков пород. Как установили вулканологи из Неаполитанского университета имени Федерико II под руководством Джузеппе Мастролоренцо, Везувий выпустил шесть пирокластических потоков — раскаленных лавин, несущихся вниз по склонам.
Первые три остановились перед северо-западными стенами Помпеев. Следующая тройка прошла чуть дальше. Четвертый поток — S4, как обозначили его ученые, — уже достиг города.

Три сантиметра пепла

Парадокс четвертого потока озадачивал исследователей десятилетиями. Он оставил на территории города слой пепла всего в три сантиметра — ничтожно мало по сравнению с другими извержениями. Здания почти не пострадали. Но при этом именно S4 стал причиной гибели как минимум 650 человек.
© Depositphotos.com / ssviluppoФормы тела жертв извержения Везувия
Формы тела жертв извержения Везувия - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Depositphotos.com / ssviluppo
Формы тела жертв извержения Везувия
Компьютерное моделирование показало: четвертый поток двигался со скоростью примерно 100 километров в час и в высоту достигал 18 метров. Помпеи находились в десяти километрах от жерла вулкана. Сила удара была недостаточной, чтобы разрушить стены. Концентрация пепла оказалась низкой. Казалось бы, при таких условиях люди могли выжить.

Поза говорит обо всем

Ключ к разгадке дали сами тела. Вернее, их гипсовые слепки. Группа исследователей во главе с Мастролоренцо изучила позы 650 жертв, чьи останки сохранились в отложениях четвертого потока. Для сравнения проанализировали еще 37 тел из Оплонтиса и 78 скелетов из Геркуланума — соседних с Помпеями городов.
© Depositphotos.com / pandionhiatus3Вид на Везувий из монастыря Чертоза-ди-Сан-Мартино, Неаполь
Вид на Везувий из монастыря Чертоза-ди-Сан-Мартино, Неаполь - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Depositphotos.com / pandionhiatus3
Вид на Везувий из монастыря Чертоза-ди-Сан-Мартино, Неаполь
Результаты оказались поразительными. Семьдесят три процента погибших застыли в так называемой жизнеподобной позе — в движении. Кто-то шел, кто-то сидел, кто-то поднимал руку к лицу. Смерть застала их мгновенно, не дав времени на то, чтобы даже упасть, отметили ученые.
"Тепловой шок вызвал мгновенное мышечное окоченение — так называемый трупный спазм, который заставил жертв замереть в тех позах, в которых они находились в момент контакта с раскаленным пеплом", — объяснял доктор Пьерпаоло Петроне, один из авторов исследования. Распространенность этого редкого феномена стала главным доказательством: все жертвы подверглись одному и тому же воздействию.
CC BY 4.0 / Gabriele Scorrano et al., 2022 / Останки двух жертв, найденных в доме кузнеца в Помпеях. Credit: Notizie degli Scavi di Antichità, 1934
Останки двух жертв, найденных в Доме кузнеца в Помпеях. Credit: Notizie degli Scavi di Antichità, 1934 - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
CC BY 4.0 / Gabriele Scorrano et al., 2022 /
Останки двух жертв, найденных в доме кузнеца в Помпеях. Credit: Notizie degli Scavi di Antichità, 1934

Эксперимент с костями

Чтобы определить температуру, которую ощутили на себе горожане, исследователи провели лабораторный эксперимент. Они нагревали образцы костей современных людей и лошадей до температур от 100 до 800 градусов Цельсия — диапазона, соответствующего температурам пирокластических потоков Везувия.
Обожженные, они меняют цвет в зависимости от температуры нагрева. Кости жертв Помпеев имели бледно-желтый оттенок. Такой же цвет приобретали современные образцы при нагреве до 250–300 градусов Цельсия.
Дополнительным подтверждением стали другие находки: расплавленные свинцово-оловянные столовые приборы (температура плавления — около 250 градусов), обугленные деревянные предметы и продукты питания.
© PLOS ONE, 2018Скелет молодого человека в позе боксера, найденный на вилле Оплонтис
Скелет молодого человека в позе боксера, найденного на вилле Оплонтис - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© PLOS ONE, 2018
Скелет молодого человека в позе боксера, найденный на вилле Оплонтис

Пятнадцать минут в аду

Более поздние исследования дополнили картину произошедшего. В 2021 году группа ученых из Университета Бари совместно с Национальным институтом геофизики и вулканологии и Британской геологической службой в Эдинбурге опубликовала результаты нового исследования.
"Смертоносное облако имело температуру выше 100 градусов и состояло из углекислого газа, хлоридов, частиц раскаленного пепла и вулканического стекла", — рассказывал Роберто Изайя, старший научный сотрудник Везувианской обсерватории в интервью The Guardian.
© Public domainКартина Альберта Бирштадта "Везувий в полночь"
Картина Альберта Бирштадта Везувий в полночь - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Public domain
Картина Альберта Бирштадта "Везувий в полночь"
Согласно компьютерной модели, облако накрыло город в течение 10-20 минут. "Эти 15 минут внутри того адского облака, должно быть, казались бесконечными. Жители не могли представить, что происходит. Помпейцы привыкли к землетрясениям, но не к извержениям, поэтому были застигнуты врасплох и сметены этим раскаленным облаком пепла", — отмечал Изайя.
Температура на улицах и внутри домов поднялась до 300 градусов и выше — достаточно, чтобы погубить сотни людей за доли секунды.

Урок для современности

Выводы исследователей имеют критическое значение для оценки вулканической опасности сегодня. Группа жертв, найденная в Муредине — в пределах зоны S4, примерно в полукилометре к юго-востоку от стен Помпеев, — показала: даже чрезвычайно кратковременное воздействие пирокластического потока, длившееся от нескольких секунд до нескольких десятков секунд, смертельно.
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина"Воскрешенные" археологами улицы облюбовали толпы туристов
Воскрешенные археологами улицы облюбовали толпы туристов - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
"Воскрешенные" археологами улицы облюбовали толпы туристов
"Очень важно уметь реконструировать, что происходило во время прошлых извержений Везувия, начиная с геологических данных, чтобы проследить характеристики пирокластических потоков и их воздействие на население", — подчеркивает профессор Пьерфранческо Деллино из Университета Бари.
 
В миреПомпеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала