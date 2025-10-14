"Это была не лава". Что на самом деле убило жителей Помпеев

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Две тысячи лет считалось, что жители Помпеев умерли ужасной смертью: одни задохнулись от ядовитых паров и пепла, других накрыл раскаленный поток лавы. Застывшие фигуры, пытающиеся закрыть лицо руками, казались доказательством мучительных последних минут. Но одно исследование полностью перевернуло это представление. Что же на самом деле произошло в тот день?

Шесть волн смерти

Везувий начал извергаться в 79-м году нашей эры. Сначала из кратера поднялся гигантский столб пепла и камней — так называемая плинианская фаза, описанная очевидцем — древнеримским историком Плинием Младшим. На Помпеи посыпался дождь из раскаленных лапилли. Это крошечные легкие камни, образовавшиеся из кусочков выброшенной лавы, быстро остывающие на воздухе. Некоторые жители погибли под их ударами, но большинство успели укрыться в домах.

© AP Photo / Pompeii Archeological Park Скелеты двух мужчин, погибших в результате землетрясения, в античном городе Помпеи © AP Photo / Pompeii Archeological Park Скелеты двух мужчин, погибших в результате землетрясения, в античном городе Помпеи

Настоящая катастрофа началась, когда обрушилась эруптивная колонна — многокилометровый столб газов, пепла, пемзы, обломков пород. Как установили вулканологи из Неаполитанского университета имени Федерико II под руководством Джузеппе Мастролоренцо, Везувий выпустил шесть пирокластических потоков — раскаленных лавин, несущихся вниз по склонам.

Первые три остановились перед северо-западными стенами Помпеев. Следующая тройка прошла чуть дальше. Четвертый поток — S4, как обозначили его ученые, — уже достиг города.

Три сантиметра пепла

Парадокс четвертого потока озадачивал исследователей десятилетиями. Он оставил на территории города слой пепла всего в три сантиметра — ничтожно мало по сравнению с другими извержениями. Здания почти не пострадали. Но при этом именно S4 стал причиной гибели как минимум 650 человек.

© Depositphotos.com / ssviluppo Формы тела жертв извержения Везувия © Depositphotos.com / ssviluppo Формы тела жертв извержения Везувия

Компьютерное моделирование показало : четвертый поток двигался со скоростью примерно 100 километров в час и в высоту достигал 18 метров. Помпеи находились в десяти километрах от жерла вулкана. Сила удара была недостаточной, чтобы разрушить стены. Концентрация пепла оказалась низкой. Казалось бы, при таких условиях люди могли выжить.

Поза говорит обо всем

Ключ к разгадке дали сами тела. Вернее, их гипсовые слепки. Группа исследователей во главе с Мастролоренцо изучила позы 650 жертв, чьи останки сохранились в отложениях четвертого потока. Для сравнения проанализировали еще 37 тел из Оплонтиса и 78 скелетов из Геркуланума — соседних с Помпеями городов.

© Depositphotos.com / pandionhiatus3 Вид на Везувий из монастыря Чертоза-ди-Сан-Мартино, Неаполь © Depositphotos.com / pandionhiatus3 Вид на Везувий из монастыря Чертоза-ди-Сан-Мартино, Неаполь

Результаты оказались поразительными. Семьдесят три процента погибших застыли в так называемой жизнеподобной позе — в движении. Кто-то шел, кто-то сидел, кто-то поднимал руку к лицу. Смерть застала их мгновенно, не дав времени на то, чтобы даже упасть, отметили ученые.

"Тепловой шок вызвал мгновенное мышечное окоченение — так называемый трупный спазм, который заставил жертв замереть в тех позах, в которых они находились в момент контакта с раскаленным пеплом", — объяснял доктор Пьерпаоло Петроне, один из авторов исследования. Распространенность этого редкого феномена стала главным доказательством : все жертвы подверглись одному и тому же воздействию.

CC BY 4.0 / Gabriele Scorrano et al., 2022 / Останки двух жертв, найденных в доме кузнеца в Помпеях. Credit: Notizie degli Scavi di Antichità, 1934 CC BY 4.0 / Gabriele Scorrano et al., 2022 / Останки двух жертв, найденных в доме кузнеца в Помпеях. Credit: Notizie degli Scavi di Antichità, 1934

Эксперимент с костями

Чтобы определить температуру, которую ощутили на себе горожане, исследователи провели лабораторный эксперимент. Они нагревали образцы костей современных людей и лошадей до температур от 100 до 800 градусов Цельсия — диапазона, соответствующего температурам пирокластических потоков Везувия.

Обожженные, они меняют цвет в зависимости от температуры нагрева. Кости жертв Помпеев имели бледно-желтый оттенок. Такой же цвет приобретали современные образцы при нагреве до 250–300 градусов Цельсия.

Дополнительным подтверждением стали другие находки: расплавленные свинцово-оловянные столовые приборы (температура плавления — около 250 градусов), обугленные деревянные предметы и продукты питания.

© PLOS ONE, 2018 Скелет молодого человека в позе боксера, найденный на вилле Оплонтис © PLOS ONE, 2018 Скелет молодого человека в позе боксера, найденный на вилле Оплонтис

Пятнадцать минут в аду

Более поздние исследования дополнили картину произошедшего. В 2021 году группа ученых из Университета Бари совместно с Национальным институтом геофизики и вулканологии и Британской геологической службой в Эдинбурге опубликовала результаты нового исследования.

"Смертоносное облако имело температуру выше 100 градусов и состояло из углекислого газа, хлоридов, частиц раскаленного пепла и вулканического стекла", — рассказывал Роберто Изайя, старший научный сотрудник Везувианской обсерватории в интервью The Guardian.

© Public domain Картина Альберта Бирштадта "Везувий в полночь" © Public domain Картина Альберта Бирштадта "Везувий в полночь"

Согласно компьютерной модели, облако накрыло город в течение 10-20 минут. "Эти 15 минут внутри того адского облака, должно быть, казались бесконечными. Жители не могли представить, что происходит. Помпейцы привыкли к землетрясениям, но не к извержениям, поэтому были застигнуты врасплох и сметены этим раскаленным облаком пепла", — отмечал Изайя.

Температура на улицах и внутри домов поднялась до 300 градусов и выше — достаточно, чтобы погубить сотни людей за доли секунды.

Урок для современности

Выводы исследователей имеют критическое значение для оценки вулканической опасности сегодня. Группа жертв, найденная в Муредине — в пределах зоны S4, примерно в полукилометре к юго-востоку от стен Помпеев, — показала : даже чрезвычайно кратковременное воздействие пирокластического потока, длившееся от нескольких секунд до нескольких десятков секунд, смертельно.