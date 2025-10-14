Рейтинг@Mail.ru
Война Латвии с российскими пенсионерами: "Не знаешь язык — вон из страны" - РИА Новости, 14.10.2025
19:45 14.10.2025
Война Латвии с российскими пенсионерами: "Не знаешь язык — вон из страны"
Война Латвии с российскими пенсионерами: "Не знаешь язык — вон из страны"

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Латвия планирует депортировать 841 гражданина России, причем речь идет преимущественно о людях пожилого возраста, которые не смогли сдать экзамен на знание латышского языка. Почему люди, прожившие в стране всю жизнь, вдруг стали неугодны властям — в материале РИА Новости.

Не знаешь язык — на выход!

Население Латвии около 1,8 миллиона человек, из которых русскоязычных почти 40%. Государственный язык в республике — латышский, русский в статусе иностранного.
C 2022 года латвийские власти уже несколько раз ужесточали правила проживания в стране для граждан России, внося поправки в Закон об иммиграции.
С 2024 года россияне с видом на жительство в Латвии должны были до 30 июня 2025-го подать заявление на получение статуса постоянного резидента Евросоюза. Для прохождения процедуры требовалось подтвердить знание латышского языка на уровне А2, предоставить биографические данные и пройти проверку безопасности.
CC BY-SA 3.0 / W0zny / КПП "Бурачки" на российско-латвийской границе
КПП Бурачки на российско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
CC BY-SA 3.0 / W0zny /
КПП "Бурачки" на российско-латвийской границе

Перестают платить пенсию

Это коснулось 30 тысяч человек. Большая часть из них требования выполнила, около 2,6 тысячи покинули страну добровольно. А 841 человек заявление на статус резидента так и не подал. Причем некоторые из них в силу пожилого возраста даже не знали, что постановление касается их.
"Только когда перестают платить пенсию, они понимают, что что-то не так. Тогда они звонят: "Почему мне не платят пенсию?" Мы говорим им: "У вас нет вида на жительство". Спрашивают: "Где мой вид на жительство?" Мы говорим: "Нужно соблюдать закон", — рассказала представляющая Управление по делам гражданства и миграции Мадара Пуке.
© Михаил Ведерников/TelegramРоссийский военный пенсионер Борис Катков, которого принудительно депортировали из Латвии
Российский военный пенсионер Борис Катков, которого принудительно депортировали из Латвии - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Михаил Ведерников/Telegram
Российский военный пенсионер Борис Катков, которого принудительно депортировали из Латвии

Жили здесь долгие десятилетия

Следует отметить, что многие из этих людей долгое время работали в Латвии, обзавелись имуществом, а теперь в одночасье стали неугодными.
"Нужно понимать, что это люди, которые жили здесь долгие десятилетия. <…> Информация обобщается и передается в Управление по делам гражданства и миграции, которое уже принимает решение — применять ли к человеку добровольный выезд или принудительное выдворение из Латвийской Республики", — заявил начальник Рижского управления Госпогранслужбы Гатис Ружа.
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкКинолог со служебной собакой досматривают автомобиль в международном пункте пропуска "Урбаны" на белорусско-латвийской границе в Браславском районе
Кинолог со служебной собакой досматривают автомобиль в международном пункте пропуска Урбаны на белорусско-латвийской границе в Браславском районе - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Кинолог со служебной собакой досматривают автомобиль в международном пункте пропуска "Урбаны" на белорусско-латвийской границе в Браславском районе

Некоторым трудно сдать язык из-за возраста

Один из тех, кого планируют депортировать, гражданин России Николай, которого затронули последние поправки к Закону об иммиграции.
Несмотря на то что Николай уже на пенсии, он работает механиком в одной из рижских компаний. В Латвии живет более 37 лет, но латышский так и не освоил, ведь прекрасно обходился русским.
Сейчас он ходит на языковые курсы, однако учеба дается непросто. Первый экзамен не сдал. Требуемый уровень знания языка А2. Человек должен говорить, поддерживая простой разговор, понимать четкую речь, читать простые тексты и писать короткие письма.
Для человека в возрасте выучить язык до такого уровня тяжело.
На вопрос о возможном риске высылки Николай сказал: "Не знаю. Я этому особого внимания не уделяю. Но я так думаю — мои дети, внуки все работают. <…> И я тоже работаю. Почему я должен уезжать? Кому я тут мешаю — я не знаю. Этого я не понимаю".
На начало 2024-го миграционная служба Латвии отправила предупреждения о выдворении в адрес 1167 граждан России. Большая часть из них (70%) были старше 60 лет.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастник мероприятия, посвященного памяти Латышского добровольческого легиона СС
Участник мероприятия, посвященного памяти Латышского добровольческого легиона СС - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Участник мероприятия, посвященного памяти Латышского добровольческого легиона СС

Что говорит Россия

Конечно, Россия не оставит своих граждан в случае их депортации.
"Если это граждане России, они могут вернуться на свою Родину, в Россию, и построить свою жизнь здесь", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вызывает правда недоумение, чем же помешали пожилые люди латвийским властям, большинство из которых годами трудились в стране.
Научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов считает, что это начало процесса борьбы с неугодными.
"После граждан РФ с ВНЖ пойдут неграждане, после неграждан возьмутся за граждан, которые не являются латышами по национальности, по крови. Сейчас уже вводится понятие "лояльность". В юридическом аспекте его вообще не существует, но у латышских националистов разыгрывается эта карта", — рассказал эксперт.
Еще более лаконично охарактеризовала действия Латвии против лиц, не сдавших латышский язык, представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нацизм", — сказала она.
Что ж, вероятно, представители латвийской власти никак не усвоили уроки истории.
© Sputnik / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкУчастники марша бывших латышских легионеров "Ваффен СС" и их сторонников в Риге. 16 марта 2018
Участники марша бывших латышских легионеров Ваффен СС и их сторонников в Риге. 16 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в медиабанк
Участники марша бывших латышских легионеров "Ваффен СС" и их сторонников в Риге. 16 марта 2018
 
