Рейтинг@Mail.ru
МВД поможет высланному из Латвии пенсионеру получить российский паспорт - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 14.10.2025 (обновлено: 17:59 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/latvija-2048225897.html
МВД поможет высланному из Латвии пенсионеру получить российский паспорт
МВД поможет высланному из Латвии пенсионеру получить российский паспорт - РИА Новости, 14.10.2025
МВД поможет высланному из Латвии пенсионеру получить российский паспорт
Полицейские помогут пенсионеру, которого выдворили из Латвии, получить российский паспорт и статус вынужденного переселенца, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T17:08:00+03:00
2025-10-14T17:59:00+03:00
россия
латвия
москва
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048234563_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_97c2a7023f5aa5804a11a9b4e37da68c.jpg
https://ria.ru/20251014/zakharova-2048228435.html
https://ria.ru/20251011/rossiya-2047739909.html
россия
латвия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В МВД помогают пенсионеру получить российский паспорт и статус вынужденного переселенца
Полицейские помогут 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, получить российский паспорт и статус вынужденного переселенца, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она добавила, что правоохранители установили, что пенсионер находился в Центре социальной адаптации Москвы, и прибыли туда, чтобы оказать помощь.
2025-10-14T17:08
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048234563_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_34d00280857e972818c49dc5f2387179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, латвия, москва, ирина волк
Россия, Латвия, Москва, Ирина Волк
МВД поможет высланному из Латвии пенсионеру получить российский паспорт

В МВД рассказали о помощи 74-летнему пенсионеру, которого выдворили из Латвии

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Полицейские помогут пенсионеру, которого выдворили из Латвии, получить российский паспорт и статус вынужденного переселенца, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, ведомство узнало о 74-летнем пенсионере во время мониторинга интернета.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Захарова высказалась о ситуации с россиянами в Латвии
дополняется ...
"Моими коллегами из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве организовано документирование мужчины паспортом гражданина Российской Федерации и получение статуса вынужденного переселенца", — написала Волк в Telegram-канале.
Она добавила, что полицейские выяснили, что пенсионер находился в Центре социальной адаптации Москвы, и отправились туда, чтобы помочь ему.
По информации Sputnik Латвия, Григорий Л. получил предписание покинуть Латвию, так как не сдал экзамен по латышскому языку. В республику он приехал в советское время с Украины, родственников там у него нет. В 2023 году мужчина лишился вида на жительство, перестал получать пенсию и два года прожил благодаря помощи неравнодушных.
Правительство Латвии в августе 2022 года постановило продлевать вид на жительство гражданам России только в исключительных случаях, а постоянный ВНЖ выдавать им лишь при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2. В июле Управление по делам гражданства и миграции сообщило, что срок ВНЖ истек у 841 россиянина, они должны покинуть Латвию до конца ноября.
Москва - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
МВД разработало меры для помощи россиянам, депортированным из Латвии
11 октября, 23:43
 
РоссияЛатвияМоскваИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала