МВД поможет высланному из Латвии пенсионеру получить российский паспорт

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Полицейские помогут пенсионеру, которого выдворили из Латвии, получить российский паспорт и статус вынужденного переселенца, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, ведомство узнало о 74-летнем пенсионере во время мониторинга интернета.

Telegram-канале. "Моими коллегами из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве организовано документирование мужчины паспортом гражданина Российской Федерации и получение статуса вынужденного переселенца", — написала Волк

Она добавила, что полицейские выяснили, что пенсионер находился в Центре социальной адаптации Москвы, и отправились туда, чтобы помочь ему.

По информации Sputnik Латвия, Григорий Л. получил предписание покинуть Латвию , так как не сдал экзамен по латышскому языку. В республику он приехал в советское время с Украины , родственников там у него нет. В 2023 году мужчина лишился вида на жительство, перестал получать пенсию и два года прожил благодаря помощи неравнодушных.