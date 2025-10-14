МВД поможет высланному из Латвии пенсионеру получить российский паспорт

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Полицейские помогут пенсионеру, которого выдворили из Латвии, получить российский паспорт и статус вынужденного переселенца, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, ведомство узнало о 74-летнем пенсионере во время мониторинга интернета.
"Моими коллегами из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве организовано документирование мужчины паспортом гражданина Российской Федерации и получение статуса вынужденного переселенца", — написала Волк в Telegram-канале.
Она добавила, что полицейские выяснили, что пенсионер находился в Центре социальной адаптации Москвы, и отправились туда, чтобы помочь ему.
По информации Sputnik Латвия, Григорий Л. получил предписание покинуть Латвию, так как не сдал экзамен по латышскому языку. В республику он приехал в советское время с Украины, родственников там у него нет. В 2023 году мужчина лишился вида на жительство, перестал получать пенсию и два года прожил благодаря помощи неравнодушных.
Правительство Латвии в августе 2022 года постановило продлевать вид на жительство гражданам России только в исключительных случаях, а постоянный ВНЖ выдавать им лишь при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2. В июле Управление по делам гражданства и миграции сообщило, что срок ВНЖ истек у 841 россиянина, они должны покинуть Латвию до конца ноября.
