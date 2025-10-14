https://ria.ru/20251014/krokus-2048088609.html
В суде опросят таксиста, купившего бензин исполнителям теракта в "Крокусе"
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Во 2-м Западном окружном военном суде в качестве свидетеля опросят таксиста, купившего на заправке бензин по просьбе исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"В качестве свидетеля указан таксист, который по заказу привез исполнителей теракта в "Крокусе
" на заправку, наполнил по их просьбе бензином пятилитровую тару", - рассказал собеседник агентства.
Как ранее заявил РИА Новости участник процесса, всего в суде планируется изучить показания 400 свидетелей, большинство из них – посетители концерта, которые не были признаны потерпевшими.
Второй Западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда
начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК
, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.