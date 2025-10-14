Рейтинг@Mail.ru
В суде опросят таксиста, купившего бензин исполнителям теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 14.10.2025
03:01 14.10.2025
В суде опросят таксиста, купившего бензин исполнителям теракта в "Крокусе"
В суде опросят таксиста, купившего бензин исполнителям теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 14.10.2025
В суде опросят таксиста, купившего бензин исполнителям теракта в "Крокусе"
Во 2-м Западном окружном военном суде в качестве свидетеля опросят таксиста, купившего на заправке бензин по просьбе исполнителей теракта в концертном зале... РИА Новости, 14.10.2025
происшествия, красногорск, крокус, крокус сити холл, московский городской суд
Происшествия, Красногорск, Крокус, Крокус Сити Холл, Московский городской суд
В суде опросят таксиста, купившего бензин исполнителям теракта в "Крокусе"

Купившего бензин исполнителям теракта в "Крокусе" таксиста опросят как свидетеля

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" . Архивное фото
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Во 2-м Западном окружном военном суде в качестве свидетеля опросят таксиста, купившего на заправке бензин по просьбе исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"В качестве свидетеля указан таксист, который по заказу привез исполнителей теракта в "Крокусе" на заправку, наполнил по их просьбе бензином пятилитровую тару", - рассказал собеседник агентства.
Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Вину организатора концерта "Пикника" в теракте в "Крокусе" не установили
12 октября, 05:22
Как ранее заявил РИА Новости участник процесса, всего в суде планируется изучить показания 400 свидетелей, большинство из них – посетители концерта, которые не были признаны потерпевшими.
Второй Западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Фигуранты по делу о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Потерпевшие рассказали, что выкрикивали исполнители теракта в "Крокусе"
29 сентября, 10:12
 
ПроисшествияКрасногорскКрокусКрокус Сити ХоллМосковский городской суд
 
 
