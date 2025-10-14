Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили влияние США на Украину - РИА Новости, 14.10.2025
12:54 14.10.2025
В Кремле оценили влияние США на Украину
В Кремле оценили влияние США на Украину
РФ рассчитывает, что влияние США и дипломатическое мастерство посланников главы США Дональда Трампа поможет сподвигнуть Киев к активности в мирном... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:54:00+03:00
2025-10-14T12:54:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
дональд трамп
дмитрий песков
россия
сша
киев
в мире, россия, сша, киев, дональд трамп, дмитрий песков
В Кремле оценили влияние США на Украину

Песков: Россия рассчитывает, что влияние США поможет в урегулировании на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Саммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Саммит России и США на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. РФ рассчитывает, что влияние США и дипломатическое мастерство посланников главы США Дональда Трампа поможет сподвигнуть Киев к активности в мирном урегулировании, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Надеемся, что, безусловно, влияние Соединенных Штатов и дипломатическое мастерство посланцев президента Трампа поможет сподвигнуть украинскую сторону к большей активности и к большей готовности к мирному процессу", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Россия сохраняет готовность к мирному диалогу по Украине, заявил Песков
