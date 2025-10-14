https://ria.ru/20251014/kreml-2048154066.html
В Кремле оценили влияние США на Украину
В Кремле оценили влияние США на Украину - РИА Новости, 14.10.2025
В Кремле оценили влияние США на Украину
РФ рассчитывает, что влияние США и дипломатическое мастерство посланников главы США Дональда Трампа поможет сподвигнуть Киев к активности в мирном... РИА Новости, 14.10.2025
В Кремле оценили влияние США на Украину
Песков: Россия рассчитывает, что влияние США поможет в урегулировании на Украине