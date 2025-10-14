Рейтинг@Mail.ru
В Домодедово подростки подожгли дворового кота - РИА Новости, 14.10.2025
22:55 14.10.2025
В Домодедово подростки подожгли дворового кота
В Домодедово подростки подожгли дворового кота - РИА Новости, 14.10.2025
В Домодедово подростки подожгли дворового кота
Полицейские проводят проверку после публикации в интернете информации о поджоге подростками дворового кота в подмосковном Домодедово, сообщили в пресс-службе...
происшествия
домодедово (аэропорт)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия, домодедово (аэропорт), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Домодедово (аэропорт), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Домодедово подростки подожгли дворового кота

Полиция проверяет информацию о поджоге кота подростками в Подмосковье

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Полицейские проводят проверку после публикации в интернете информации о поджоге подростками дворового кота в подмосковном Домодедово, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"В ходе мониторинга сети интернет полицейскими УМВД России по городскому округу Домодедово выявлена публикация, в которой сообщается о том, что подростки подожгли дворового кота", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в полицию сообщений и заявлений по данному факту не поступало.
Сотрудники полиции устанавливают личности участников инцидента, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.
Мужчина выбросил кота из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже жилого дома в Марьиной Роще - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В Москве мужчина выбросил кота из окна и снял это на видео
30 марта, 15:02
 
