В Домодедово подростки подожгли дворового кота
2025-10-14T22:55:00+03:00
происшествия
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Полицейские проводят проверку после публикации в интернете информации о поджоге подростками дворового кота в подмосковном Домодедово, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"В ходе мониторинга сети интернет полицейскими УМВД России по городскому округу Домодедово выявлена публикация, в которой сообщается о том, что подростки подожгли дворового кота", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в полицию сообщений и заявлений по данному факту не поступало.
Сотрудники полиции устанавливают личности участников инцидента, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.