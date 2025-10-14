"Что-то особенное": ученые обнаружили страшную аномалию

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Слабая область магнитного поля Земли, известная как Южно-Атлантическая аномалия, существенно увеличилась, сообщило Европейское космическое агентство.
"Ученые обнаружили, что слабая область магнитного поля Земли над Южной Атлантикой, известная как Южно-Атлантическая аномалия, с 2014 года расширилась на площадь, составляющую почти половину площади континентальной Европы", — говорится в исследовании.
Отмечается, что зона этого явления расширяется неравномерно в сторону Африки. Ученые предупреждают, что данная аномалия не просто представляет интерес для экспертов в космической области, но и может иметь реальные последствия — например, спутники, пролетающие над ней, подвергаются повышенным дозам радиации. Это, в свою очередь, может привести к сбоям в работе оборудования, отключению электроэнергии и, возможно, к повреждению критически важного оборудования, предупреждают исследователи.
"В этом регионе происходит что-то особенное, что заставляет поле ослабевать еще сильнее", — сказал профессор геомагнетизма Крис Финли.
За 11 лет наблюдений команде ученых также удалось обнаружить и другие изменения в магнитном поле Земли: ослабление магнитного поля на севере Канады и смещение магнитных полей на запад и восток. Они хоть и незаметны для большинства людей, но могут оказывать серьезное влияние на электронную и техническую инфраструктуру по всему миру, включая даже воздушные суда при полетах на большой высоте.
