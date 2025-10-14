Рейтинг@Mail.ru
"Что-то особенное": ученые обнаружили страшную аномалию
Наука
Наука
 
04:57 14.10.2025 (обновлено: 11:43 14.10.2025)
"Что-то особенное": ученые обнаружили страшную аномалию
"Что-то особенное": ученые обнаружили страшную аномалию - РИА Новости, 14.10.2025
"Что-то особенное": ученые обнаружили страшную аномалию
Слабая область магнитного поля Земли, известная как Южно-Атлантическая аномалия, существенно увеличилась, сообщило Европейское космическое агентство. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T04:57:00+03:00
2025-10-14T11:43:00+03:00
наука
земля
африка
канада
европейское космическое агентство
земля, африка, канада, европейское космическое агентство
Наука, Земля, Африка, Канада, Европейское космическое агентство
"Что-то особенное": ученые обнаружили страшную аномалию

На Земле зафиксировали опасную магнитную аномалию. Что говорят ученые

© iStock.com / Elen11Магнитное поле вокруг планеты Земля
Магнитное поле вокруг планеты Земля - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© iStock.com / Elen11
Магнитное поле вокруг планеты Земля
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Слабая область магнитного поля Земли, известная как Южно-Атлантическая аномалия, существенно увеличилась, сообщило Европейское космическое агентство.
«
"Ученые обнаружили, что слабая область магнитного поля Земли над Южной Атлантикой, известная как Южно-Атлантическая аномалия, с 2014 года расширилась на площадь, составляющую почти половину площади континентальной Европы", — говорится в исследовании.
Отмечается, что зона этого явления расширяется неравномерно в сторону Африки. Ученые предупреждают, что данная аномалия не просто представляет интерес для экспертов в космической области, но и может иметь реальные последствия — например, спутники, пролетающие над ней, подвергаются повышенным дозам радиации. Это, в свою очередь, может привести к сбоям в работе оборудования, отключению электроэнергии и, возможно, к повреждению критически важного оборудования, предупреждают исследователи.
"В этом регионе происходит что-то особенное, что заставляет поле ослабевать еще сильнее", — сказал профессор геомагнетизма Крис Финли.
За 11 лет наблюдений команде ученых также удалось обнаружить и другие изменения в магнитном поле Земли: ослабление магнитного поля на севере Канады и смещение магнитных полей на запад и восток. Они хоть и незаметны для большинства людей, но могут оказывать серьезное влияние на электронную и техническую инфраструктуру по всему миру, включая даже воздушные суда при полетах на большой высоте.
НаукаЗемляАфрикаКанадаЕвропейское космическое агентство
 
 
