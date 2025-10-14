Распад СССР встретил на орбите. Невероятная история космонавта Крикалева

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Майским днем 1991-го космонавт Сергей Крикалев отправился на станцию "Мир". Улетал из СССР, а вернулся уже в новую Россию. Почти год на орбите вместо запланированных пяти месяцев. И никто не мог ручаться, когда он сможет вернуться на Землю.

Космонавт с инженерными мозгами

Сергей Константинович Крикалев родился 27 августа 1958 года в Ленинграде. Окончил знаменитый Военмех — Ленинградский механический институт, получив диплом инженера-механика. Как отмечает "Комсомольская правда", у Крикалева "абсолютно, стопроцентно инженерные мозги".

В 1985 году участвовал в разработке методики стыковки с "мертвой" станцией "Салют-7" и технологии ее восстановления. Та самая история, по которой сняли фильм: когда космонавты прилетают на обесточенную станцию, вращающуюся по нескольким осям.

В том же году 27-летнего Сергея отобрали в отряд космонавтов. Готовили к полету на "Буране". Но после первого успешного автоматического запуска программу закрыли. На шаттле он все-таки слетает — только на американском, став первым российским космонавтом на борту NASA. Это произойдет гораздо позже, в 1994 году.

Полет с британкой-кондитером

Дебютный косморейс Крикалева состоялся в 1988-м и продлился полгода. За него он по возвращении получил звание Героя Советского Союза.

А второй стал легендарным: 18 мая 1991 года 32-летний космонавт улетел на "Мир" вместе с Анатолием Арцебарским и англичанкой Хелен Шарман. История с британской космонавткой примечательная: Михаил Горбачев как-то пообещал Маргарет Тэтчер отправить в космос представителя Великобритании — британцев на орбите еще не было. Провели конкурс, победила инженер кондитерской фабрики "Марс".

Москва выполнила обещание за свой счет. Космонавтам пришлось не только работать, но и опекать гостью из Англии. Как позже вспоминала Шарман, Крикалев всегда выглядел спокойным и сосредоточенным, словно чувствовал себя на орбите как дома. Даже когда возникли проблемы со стыковкой, он сохранял самообладание и выглядел уверенным.

"Полетай-ка еще"

План предполагал пятимесячную вахту. Но она затянулась на год.

В середине полета на связь с Крикалевым вышел руководитель программы Валерий Рюмин. Разговор был откровенным. Как рассказывал сам Сергей Константинович изданию "Аргументы и факты", тот сообщил: "Похоже, два полета — один с австрийским космонавтом, другой с казахским — объединяются в один, и мы думаем, как выкрутиться из этого. Проще всего, если бы ты смог остаться на следующую экспедицию. Оцени свои силы и, если сможешь, это нас сильно выручит. Не сможешь — будем искать другие варианты".

Причина сложностей была политической. Как утверждает "Комсомольская правда", Нурсултан Назарбаев, тогда первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, возмутился: Байконур стоит на казахской земле, а среди космонавтов — ни одного казаха. Англичан в космос пускают, а про "братский народ" забыли.

© NASA Американский "Атлантис", пристыкованный к орбитальной станции "Мир" © NASA Американский "Атлантис", пристыкованный к орбитальной станции "Мир"

После этого решение приняли быстро: к полету готовят Токтара Аубакирова — талантливого летчика-испытателя, но с космонавтикой он прежде не был связан. По плану должны были лететь еще австриец Франц Фибек и командир корабля. Для возвращения Крикалева места просто не осталось.

Космонавт дал согласие. Запасов пищи, воды и воздуха на двоих на "Мире" оставалось достаточно.

Узник космоса?

После этого за Крикалевым закрепились эпитеты "забытый космонавт", "узник космоса", "последний гражданин СССР". Появились версии про отсутствие денег в разваливающемся СССР или про то, что о космонавте просто забыли.

Сам герой истории категорически отвергал это. "Мы каждый день связывались с ЦУПом. У нас был корабль, в случае аварийной ситуации — попадание метеорита, поломка связи — мы могли бы приземлиться в течение нескольких часов", — рассказывал он "Аргументам и фактам".

Технически капсула для эвакуации действительно была . Проблема крылась в другом: уход экипажа оставил бы "Мир" без присмотра . Обслуживать станцию было бы некому. Выбор для космонавтов был понятен: держаться и ждать смены.

"Мы должны были спасти нашу космонавтику, поэтому я оставался на станции", — сказал позже Сергей Константинович в одном из интервью. Крикалев не был один — с ним оставался Александр Волков. Вместе они продолжали работу, совершили выход в открытый космос, который длился более четырех часов.

© NASA Первые люди на борту МКС — Юрий Гидзенко, Уильям Шеперд (William Shepherd), Сергей Крикалев © NASA Первые люди на борту МКС — Юрий Гидзенко, Уильям Шеперд (William Shepherd), Сергей Крикалев

Возвращение в другую страну

Капсула с Крикалевым и Волковым приземлилась в казахстанской степи близ Аркалыка 25 марта 1992-го. Счетчик полета Сергея Константиновича показал 311 суток 20 часов 0 минут 54 секунды.

На рукаве космонавта красовалась нашивка — советский флаг и буквы "СССР". Словно у гостя из прошлого, прилетевшего на машине времени. Улетел из Ленинграда, вернулся в Санкт-Петербург. Улетел из Советского Союза, вернулся в Россию.

За этот полет Сергей Крикалев был удостоен звания Героя Российской Федерации. Бонусом шла черная "Волга" — он оказался последним, кто получил такой подарок за экспедицию на "Мир", отмечает "Царьград".