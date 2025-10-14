Рейтинг@Mail.ru
Распад СССР встретил на орбите. Невероятная история космонавта Крикалева
19:16 14.10.2025
Распад СССР встретил на орбите. Невероятная история космонавта Крикалева
Распад СССР встретил на орбите. Невероятная история космонавта Крикалева - РИА Новости, 14.10.2025
Распад СССР встретил на орбите. Невероятная история космонавта Крикалева
Майским днем 1991-го космонавт Сергей Крикалев отправился на станцию "Мир". Улетал из СССР, а вернулся уже в новую Россию. Почти год на орбите вместо... РИА Новости, 14.10.2025
2025
СССР, Россия, Сергей Крикалев, Центр управления полетами, НАСА
СССР, Россия, Сергей Крикалев, Центр управления полетами, НАСА

Распад СССР встретил на орбите. Невероятная история космонавта Крикалева

Сергей Крикалев
Сергей Крикалев - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в медиабанк
Сергей Крикалев
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Майским днем 1991-го космонавт Сергей Крикалев отправился на станцию "Мир". Улетал из СССР, а вернулся уже в новую Россию. Почти год на орбите вместо запланированных пяти месяцев. И никто не мог ручаться, когда он сможет вернуться на Землю.

Космонавт с инженерными мозгами

Сергей Константинович Крикалев родился 27 августа 1958 года в Ленинграде. Окончил знаменитый Военмех — Ленинградский механический институт, получив диплом инженера-механика. Как отмечает "Комсомольская правда", у Крикалева "абсолютно, стопроцентно инженерные мозги".
Репродукция с фотографии орбитальной станции "Мир" во время полета
Репродукция с фотографии орбитальной станции Мир во время полета - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Репродукция с фотографии орбитальной станции "Мир" во время полета
В 1985 году участвовал в разработке методики стыковки с "мертвой" станцией "Салют-7" и технологии ее восстановления. Та самая история, по которой сняли фильм: когда космонавты прилетают на обесточенную станцию, вращающуюся по нескольким осям.
В том же году 27-летнего Сергея отобрали в отряд космонавтов. Готовили к полету на "Буране". Но после первого успешного автоматического запуска программу закрыли. На шаттле он все-таки слетает — только на американском, став первым российским космонавтом на борту NASA. Это произойдет гораздо позже, в 1994 году.
Космонавт Сергей Крикалев
Космонавт Сергей Крикалев - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : Музей космонавтики
Космонавт Сергей Крикалев

Полет с британкой-кондитером

Дебютный косморейс Крикалева состоялся в 1988-м и продлился полгода. За него он по возвращении получил звание Героя Советского Союза.
А второй стал легендарным: 18 мая 1991 года 32-летний космонавт улетел на "Мир" вместе с Анатолием Арцебарским и англичанкой Хелен Шарман. История с британской космонавткой примечательная: Михаил Горбачев как-то пообещал Маргарет Тэтчер отправить в космос представителя Великобритании — британцев на орбите еще не было. Провели конкурс, победила инженер кондитерской фабрики "Марс".
Президент Федерации самолетного спорта России, космонавт Сергей Крикалев
Президент Федерации самолетного спорта России, космонавт Сергей Крикалев - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент Федерации самолетного спорта России, космонавт Сергей Крикалев
Москва выполнила обещание за свой счет. Космонавтам пришлось не только работать, но и опекать гостью из Англии. Как позже вспоминала Шарман, Крикалев всегда выглядел спокойным и сосредоточенным, словно чувствовал себя на орбите как дома. Даже когда возникли проблемы со стыковкой, он сохранял самообладание и выглядел уверенным.

"Полетай-ка еще"

План предполагал пятимесячную вахту. Но она затянулась на год.
Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов. 17 октября 2018 года
Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов. 17 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов. 17 октября 2018 года
В середине полета на связь с Крикалевым вышел руководитель программы Валерий Рюмин. Разговор был откровенным. Как рассказывал сам Сергей Константинович изданию "Аргументы и факты", тот сообщил: "Похоже, два полета — один с австрийским космонавтом, другой с казахским — объединяются в один, и мы думаем, как выкрутиться из этого. Проще всего, если бы ты смог остаться на следующую экспедицию. Оцени свои силы и, если сможешь, это нас сильно выручит. Не сможешь — будем искать другие варианты".
Причина сложностей была политической. Как утверждает "Комсомольская правда", Нурсултан Назарбаев, тогда первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, возмутился: Байконур стоит на казахской земле, а среди космонавтов — ни одного казаха. Англичан в космос пускают, а про "братский народ" забыли.
Американский "Атлантис", пристыкованный к орбитальной станции "Мир"
Американский Атлантис, пристыкованный к орбитальной станции Мир - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© NASA
Американский "Атлантис", пристыкованный к орбитальной станции "Мир"
После этого решение приняли быстро: к полету готовят Токтара Аубакирова — талантливого летчика-испытателя, но с космонавтикой он прежде не был связан. По плану должны были лететь еще австриец Франц Фибек и командир корабля. Для возвращения Крикалева места просто не осталось.
Космонавт дал согласие. Запасов пищи, воды и воздуха на двоих на "Мире" оставалось достаточно.

Узник космоса?

После этого за Крикалевым закрепились эпитеты "забытый космонавт", "узник космоса", "последний гражданин СССР". Появились версии про отсутствие денег в разваливающемся СССР или про то, что о космонавте просто забыли.
Летчик-космонавт СССР Сергей Крикалев
Летчик-космонавт СССР Сергей Крикалев - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Летчик-космонавт СССР Сергей Крикалев
Сам герой истории категорически отвергал это. "Мы каждый день связывались с ЦУПом. У нас был корабль, в случае аварийной ситуации — попадание метеорита, поломка связи — мы могли бы приземлиться в течение нескольких часов", — рассказывал он "Аргументам и фактам".
Технически капсула для эвакуации действительно была. Проблема крылась в другом: уход экипажа оставил бы "Мир" без присмотра. Обслуживать станцию было бы некому. Выбор для космонавтов был понятен: держаться и ждать смены.
"Мы должны были спасти нашу космонавтику, поэтому я оставался на станции", — сказал позже Сергей Константинович в одном из интервью. Крикалев не был один — с ним оставался Александр Волков. Вместе они продолжали работу, совершили выход в открытый космос, который длился более четырех часов.
Первые люди на борту МКС — Юрий Гидзенко, Уильям Шеперд (William Shepherd), Сергей Крикалев
Первые люди на борту МКС - Юрий Гидзенко, Уильям Шеперд (William Shepherd), Сергей Крикалев - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© NASA
Первые люди на борту МКС — Юрий Гидзенко, Уильям Шеперд (William Shepherd), Сергей Крикалев

Возвращение в другую страну

Капсула с Крикалевым и Волковым приземлилась в казахстанской степи близ Аркалыка 25 марта 1992-го. Счетчик полета Сергея Константиновича показал 311 суток 20 часов 0 минут 54 секунды.
На рукаве космонавта красовалась нашивка — советский флаг и буквы "СССР". Словно у гостя из прошлого, прилетевшего на машине времени. Улетел из Ленинграда, вернулся в Санкт-Петербург. Улетел из Советского Союза, вернулся в Россию.
За этот полет Сергей Крикалев был удостоен звания Героя Российской Федерации. Бонусом шла черная "Волга" — он оказался последним, кто получил такой подарок за экспедицию на "Мир", отмечает "Царьград".
Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев
Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации Роскосмос Сергей Крикалев - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев
Всего за карьеру Крикалев совершил шесть космических полетов. В общей сложности он провел на орбите 803 дня — больше двух лет. За все время облетел планету пять тысяч раз. Совершил восемь выходов в открытый космос. Лишь в сентябре 2015-го Геннадий Падалка смог побить рекорд, проведя в космосе (в общем времени) 880 дней.
 
СССР Россия Сергей Крикалев Центр управления полетами НАСА
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
