В России стартовал пятый сезон конкурса "Знаешь?Научи!"

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Юбилейный пятый сезон конкурса научно-популярного видео "Знаешь?Научи!"стартовал сегодня в России. Об этом сообщили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты", которая является организатором этого мероприятия. По словам экспертов, конкурс позволяет школьникам заявить о себе как о будущих молодых ученых, проявить таланты популяризаторов науки и продемонстрировать свои проекты и идеи.

"Знаешь?Научи!" уже пять лет объединяет школьников со всей страны в возрасте от 6 до 18 лет, предоставляя им возможность делиться своими знаниями и объяснять сложные научные темы простым и увлекательным языком. Конкурсантам предстоит создать собственные видео под руководством опытных наставников, которых они выбирают сами. Видео продолжительностью от одной до трех минут необходимо опубликовать его на сайте научи.наука.рф.

Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, "Знаешь?Научи!" — один из ключевых проектов Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России. По его словам, в этом году стартовал пятый сезон, а за прошедшие четыре сезона школьники прислали более 10 тысяч видеороликов. "Благодаря "Знаешь?Научи!" растет сообщество молодых энтузиастов, готовых делиться знаниями и вдохновлять других учиться", — отметил он, добавив, что создаются условия для реализации потенциала каждого человека и развития его талантов.

Финалистов ждут не только призы, но и дополнительные баллы для поступления в Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Первый этап конкурса — прием работ — стартовал 14 октября 2025 года и продлится до 1 марта 2026 года. Результаты будут опубликованы 13 апреля 2026 года.

« "Конкурс "Знаешь?Научи!" формирует новое поколение научных коммуникаторов. Искренняя вовлеченность ребят дает дополнительный импульс для популяризации современной науки, а кому-то даже помогает определиться с будущей профессией. В Десятилетие науки и технологий мы делаем акцент на креативность и простоту подачи", — отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, добавив, что наука не должна быть скучной, и участники конкурса это доказывают.

Юные исследователи могут представить свои видеоролики в шести тематических номинациях. Для участия в номинации "Цифровой взгляд на планету: спутники и дроны" (ГК "Геоскан") необходимо записать видеоролик о том, как современные беспилотные летательные аппараты и космические спутники помогают изучать Землю.

В номинации "Умные материалы в городах будущего" (СИБУР) принимаются ролики о новых материалах, которые делают жизнь удобнее, безопаснее и экологичнее.

Школьники, которые выберут для участия "Двигателестроение" (АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"), должны будут записать ролики об авиационном двигателестроении, где будут рассказывать о том, как знание школьных предметов, таких как математика и физика, помогает профессии инженера.

Участникам номинации "Устройство будущего: от идеи к чертежу" (Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых") необходимо придумать собственный гаджет из будущего, а в видеоролике подробно описать его принцип работы и дать научное обоснование.

Тематика номинации "Наука-история-человек" (Издательская группа "Эксмо-АСТ") — развитие науки в разные эпохи жизни человечества, гениальные ученые и великие открытия, влияющие на культуру и общество.

Для участия в номинации "Инструкция по искусственному интеллекту, которую поймет каждый" (Авито) нужно записать видеоролик, в котором необходимо объяснить, что такое искусственный интеллект и как он работает в повседневной жизни.

Участники могут экспериментировать с выбранной тематикой, опираясь на свои научные интересы. Например, будущие физики могут рассказать о законе сохранения энергии и импульса, действии и противодействии, о законе сохранения энергии, химики — о новых сплавах и материалах, информатики — о создании систем автоматического контроля за беспилотными аппаратами.

"Сегодня дроны и спутники становятся частью нашей повседневной жизни — от съемок на школьном дворе до наблюдений из космоса. Важно показать детям, что за этой техникой стоят простые и понятные законы науки, которые можно объяснить своими словами", — подчеркнул руководитель отдела образовательных проектов ГК "Геоскан" Михаил Луцкий, выразив уверенность в том, что такие проекты не только развивают любознательность, но и помогают школьникам сделать первые шаги к будущей профессии.

Партнерами спецноминаций "Лучший наставник" и "Лучшая школа" выступают РУДН и Фонд "Вызов". Лучшим наставником и лучшей школой станут те, чьи ученики пришлют на конкурс больше всего видеороликов. Третьей спецноминацией традиционно стал "Марафон регионов", где победа достанется топ-5 регионам, от которых примет участие больше всего детей.

"Заинтересовать, увлечь молодое поколение наукой в век стремительных скоростей и тотальной цифровизации — сложная задача, настоящий вызов. Нужно искать необычные форматы, чтобы привлечь внимание молодежи к достижениям ученых. Конкурс дает возможность школьникам почувствовать себя научно-популярными блогерами и снять собственное видео", — рассказала генеральный директор Фонда "Вызов" Наталья Третьяк.

Первоначально все поступившие ролики будут оценены экспертным советом, который проверит все работы на соответствие правилам конкурса и выбранной номинации, оценит научность и креативность. В результате будет сформирован шорт-лист из 162 полуфиналистов: по 27 участников в каждой номинации.

Победителей среди них определит жюри по четырем критериям: владение темой и ее раскрытие, оригинальность концепции, визуальное качество и монтаж и уровень подачи материала. В состав жюри войдут ученые, представители бизнеса и создатели научно-популярного контента.