Объекты на территории Коломенского кремля отреставрируют в Подмосковье

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Масштабная реставрация объектов культурного наследия на территории Коломенского кремля запланирована к юбилею подмосковного города в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В 2027 году одному из древнейших городов Подмосковья — Коломне — исполняется 850 лет. Так, в городе планируется провести масштабную работу по обновлению туристической инфраструктуры и созданию комфортной среды в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство". В их числе Успенский собор, Шатровая колокольня, Тихвинская церковь, Церковь Воскресения.

Также будут отреставрированы сохранившиеся башни и стены кремля. Для этого в 2025 году их передали на региональный уровень — в управление музею-заповеднику "Зарайский кремль", уже имеющему опыт восстановления собственного кремлевского ансамбля. Для этого был образован Коломенско-Зарайский музей-заповедник, который теперь ведет работу по разработке проектной документации и готовится представить к юбилею города поэтапный проект реставрации.

На сегодняшний день ансамбль кремля состоит из семи сохранившихся башен: Маринкина (Коломенская), Грановитая, Ямская, Семеновская, Спасская, Погорелая, Пятницкие ворота, а также часть защитных стен. Предполагается, что реставрационные работы начнутся с восстановления Пятницких ворот и завершатся реставрацией Маринкиной башни и Западного прясла стены, а также Грановитой башни.

Кроме того, в ведомстве сообщили о предстоящей реставрации Дома воеводы — самой старой гражданской постройки города, возведенной на рубеже XVII-XVIII веков. Работы запланированы на 2026-2027 годы.