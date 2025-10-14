https://ria.ru/20251014/knr-2048257624.html
Авиакомпании из КНР не поддержали предложение Трампа по полетам над Россией
Авиакомпании из КНР не поддержали предложение Трампа по полетам над Россией - РИА Новости, 14.10.2025
Авиакомпании из КНР не поддержали предложение Трампа по полетам над Россией
АВИАКОМПАНИИ КНР ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТРАМПА ЗАПРЕТИТЬ ПРОЛЕТЫ НАД РФ ПРИ РЕЙСАХ В ИЛИ ИЗ США – ДОКУМЕНТ РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T19:54:00+03:00
2025-10-14T19:54:00+03:00
2025-10-14T19:54:00+03:00
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай
Авиакомпании из КНР не поддержали предложение Трампа по полетам над Россией
Авиакомпании из КНР не поддержали предложение Трампа по запрету полетов над РФ