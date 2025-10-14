https://ria.ru/20251014/klienty-2048128036.html
Более 10 миллионов человек стали зарплатными клиентами ВТБ
Более 10 миллионов человек стали зарплатными клиентами ВТБ - РИА Новости, 14.10.2025
Более 10 миллионов человек стали зарплатными клиентами ВТБ
ВТБ преодолел отметку в 10 миллионов зарплатных клиентов, сегодня регулярные зачисления на карты банка получают сотрудники 319 тысяч предприятий по всей стране, РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T10:57:00+03:00
2025-10-14T10:57:00+03:00
2025-10-14T10:57:00+03:00
зарплата
втб (банк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg
https://ria.ru/20251010/vtb-2047545797.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b13114686eee9a98b14cfca4a3a68a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зарплата, втб (банк)
Более 10 миллионов человек стали зарплатными клиентами ВТБ
Свыше 10 миллионов человек стали зарплатными клиентами ВТБ
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ВТБ преодолел отметку в 10 миллионов зарплатных клиентов, сегодня регулярные зачисления на карты банка получают сотрудники 319 тысяч предприятий по всей стране, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Каждый третий активный клиент ВТБ минимум дважды в месяц получает СМС от нашего банка о зачислении зарплаты", - комментирует член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Лидерами по числу клиентов остаются Москва и Санкт-Петербург, стремительный рост показывают зарплатные проекты с компаниями Сибири, Поволжья, Урала и юга страны. Выбор в пользу банка делают клиенты разных возрастных групп: треть из них моложе 35 лет, 37% - миллениалы, а на старшее поколение приходится 29% пользователей.