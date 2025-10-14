Более 10 миллионов человек стали зарплатными клиентами ВТБ

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ВТБ преодолел отметку в 10 миллионов зарплатных клиентов, сегодня регулярные зачисления на карты банка получают сотрудники 319 тысяч предприятий по всей стране, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Каждый третий активный клиент ВТБ минимум дважды в месяц получает СМС от нашего банка о зачислении зарплаты", - комментирует член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.