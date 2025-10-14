Рейтинг@Mail.ru
10:57 14.10.2025
Более 10 миллионов человек стали зарплатными клиентами ВТБ
Более 10 миллионов человек стали зарплатными клиентами ВТБ
ВТБ преодолел отметку в 10 миллионов зарплатных клиентов, сегодня регулярные зачисления на карты банка получают сотрудники 319 тысяч предприятий по всей стране, РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T10:57:00+03:00
2025-10-14T10:57:00+03:00
зарплата
втб (банк)
2025
зарплата, втб (банк)
Зарплата, ВТБ (банк)
© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Отделение банка "ВТБ". Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ВТБ преодолел отметку в 10 миллионов зарплатных клиентов, сегодня регулярные зачисления на карты банка получают сотрудники 319 тысяч предприятий по всей стране, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Каждый третий активный клиент ВТБ минимум дважды в месяц получает СМС от нашего банка о зачислении зарплаты", - комментирует член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Лидерами по числу клиентов остаются Москва и Санкт-Петербург, стремительный рост показывают зарплатные проекты с компаниями Сибири, Поволжья, Урала и юга страны. Выбор в пользу банка делают клиенты разных возрастных групп: треть из них моложе 35 лет, 37% - миллениалы, а на старшее поколение приходится 29% пользователей.
ЗарплатаВТБ (банк)
 
 
