Рейтинг@Mail.ru
Кличко ответил на истеричное заявление Зеленского после удара ВС России - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:20 14.10.2025 (обновлено: 09:42 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/klichko-2048084938.html
Кличко ответил на истеричное заявление Зеленского после удара ВС России
Кличко ответил на истеричное заявление Зеленского после удара ВС России - РИА Новости, 14.10.2025
Кличко ответил на истеричное заявление Зеленского после удара ВС России
Мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику со стороны Владимира Зеленского, возложившего на него вину за повреждения энергосистемы столицы в результате ударов... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T01:20:00+03:00
2025-10-14T09:42:00+03:00
в мире
украина
виталий кличко
владимир зеленский
киев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048112373_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_81f38d6e21cb489c75f344a2e376a32a.jpg
https://ria.ru/20251013/zelenskiy-2048073243.html
https://ria.ru/20251013/zelenskij-2048054641.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048112373_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_aa016e18b406b3519939c5d96b542ee1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, виталий кличко, владимир зеленский, киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Киев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Кличко ответил на истеричное заявление Зеленского после удара ВС России

Кличко ответил на обвинения Зеленского. Что он сказал

© Getty Images / picture alliance/Boris RoesslerВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Getty Images / picture alliance/Boris Roessler
Виталий Кличко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику со стороны Владимира Зеленского, возложившего на него вину за повреждения энергосистемы столицы в результате ударов ВС России.
"Глядя на весь бред и манипуляции, которые несутся в последние дни, у меня есть один вопрос: поврежденные вражескими ракетами и дронами объекты критической инфраструктуры не защитил тоже Кличко?" — написал мэр в Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
"Их уничтожают". На Западе назвали серьезную ошибку Зеленского
13 октября, 22:43
Как сообщило в субботу издание "Страна.ua", Зеленский обвинил Кличко в том, что киевская энергосистема сильно пострадала после ударов ВС России. Глава киевского режима напрямую не назвал фамилию мэра, однако сказал, что "не будет говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать".
Днем ранее российские войска нанесли удары по энергообъектам на Украине, во многих городах, включая Киев, начались перебои со светом. Премьер страны Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры. Ударам предшествовали угрозы Зеленского устроить блэкаут в Белгородской и Курской областях.
В мае глава украинской столицы обвинил главу режима в авторитаризме и искоренении демократических принципов под видом боевых действий. Как утверждал мэр Киева, его защищает только мировая известность, которую ему принесла боксерская карьера.
В конце января Кличко заявил, что окружение Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление. В частности, он обвинил главу городской военной администрации Тимура Ткаченко в блокировании восстановления поврежденных домов и инфраструктуры, что дестабилизирует управление городом.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Зеленский опять будет выпрашивать оружие у Трампа
13 октября, 20:05
 
В миреУкраинаВиталий КличкоВладимир ЗеленскийКиевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала