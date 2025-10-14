Кличко ответил на истеричное заявление Зеленского после удара ВС России

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику со стороны Владимира Зеленского, возложившего на него вину за повреждения энергосистемы столицы в результате ударов ВС России.
"Глядя на весь бред и манипуляции, которые несутся в последние дни, у меня есть один вопрос: поврежденные вражескими ракетами и дронами объекты критической инфраструктуры не защитил тоже Кличко?" — написал мэр в Telegram-канале.
Как сообщило в субботу издание "Страна.ua", Зеленский обвинил Кличко в том, что киевская энергосистема сильно пострадала после ударов ВС России. Глава киевского режима напрямую не назвал фамилию мэра, однако сказал, что "не будет говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать".
Днем ранее российские войска нанесли удары по энергообъектам на Украине, во многих городах, включая Киев, начались перебои со светом. Премьер страны Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры. Ударам предшествовали угрозы Зеленского устроить блэкаут в Белгородской и Курской областях.
В мае глава украинской столицы обвинил главу режима в авторитаризме и искоренении демократических принципов под видом боевых действий. Как утверждал мэр Киева, его защищает только мировая известность, которую ему принесла боксерская карьера.
В конце января Кличко заявил, что окружение Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление. В частности, он обвинил главу городской военной администрации Тимура Ткаченко в блокировании восстановления поврежденных домов и инфраструктуры, что дестабилизирует управление городом.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
