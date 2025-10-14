Кличко ответил на истеричное заявление Зеленского после удара ВС России

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику со стороны Владимира Зеленского, возложившего на него вину за повреждения энергосистемы столицы в результате ударов ВС России.

"Глядя на весь бред и манипуляции, которые несутся в последние дни, у меня есть один вопрос: поврежденные вражескими ракетами и дронами объекты критической инфраструктуры не защитил тоже Кличко ?" — написал мэр в Telegram-канале.

Как сообщило в субботу издание " Страна.ua ", Зеленский обвинил Кличко в том, что киевская энергосистема сильно пострадала после ударов ВС России . Глава киевского режима напрямую не назвал фамилию мэра, однако сказал, что "не будет говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать".

Днем ранее российские войска нанесли удары по энергообъектам на Украине , во многих городах, включая Киев , начались перебои со светом. Премьер страны Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры. Ударам предшествовали угрозы Зеленского устроить блэкаут в Белгородской и Курской областях

В мае глава украинской столицы обвинил главу режима в авторитаризме и искоренении демократических принципов под видом боевых действий. Как утверждал мэр Киева, его защищает только мировая известность, которую ему принесла боксерская карьера.

В конце января Кличко заявил, что окружение Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление. В частности, он обвинил главу городской военной администрации Тимура Ткаченко в блокировании восстановления поврежденных домов и инфраструктуры, что дестабилизирует управление городом.