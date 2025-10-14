В китайском Хэйхэ упростили выдачу временных водительских прав для россиян

Вид на Амур и китайский город Хэйхэ с набережной Благовещенска. Архивное фото

Вид на Амур и китайский город Хэйхэ с набережной Благовещенска

ПЕКИН, 14 окт – РИА Новости. Власти китайского города Хэйхэ провинции Хэйлунцзян, расположенном на границе с Россией, упростили выдачу временных водительских прав для граждан РФ, теперь время оформления занимает до одного рабочего дня, сообщает во вторник китайский новостной портала CRI Online.

"Житель Благовещенска Дмитрий Ханюков успешно получил временное водительское удостоверение в отделе управления дорожным движением управления общественной безопасности города Хэйхэ , став первым россиянином, который воспользовался новой схемой оформления прав, введенной после разрешения безвизового въезда в Китая для граждан России", - пишет издание.

Отмечается, что новая схема значительно упрощает процесс получения прав. Теперь россиянам достаточно однократно обратиться в нотариальную контору, которая самостоятельно передает документы в профильное ведомство. После рассмотрения и одобрения заявки необходимо подтвердить личность и получить временное удостоверение.

Как подчеркивает издание, такая система избавляет заявителей от многократного посещения различных инстанций, "формируя единую цепочку обслуживания". Срок оформления документов сокращен с трех рабочих дней до одного.

МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.