Рейтинг@Mail.ru
На Кипре завершился фестиваль российского кино "RT.Док" - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:30 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/kipr-2048067970.html
На Кипре завершился фестиваль российского кино "RT.Док"
На Кипре завершился фестиваль российского кино "RT.Док" - РИА Новости, 14.10.2025
На Кипре завершился фестиваль российского кино "RT.Док"
На Кипре прошёл двухдневный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", объединивший в Никосии и Лимассоле зрителей со всего Кипра. Мероприятие РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T07:30:00+03:00
2025-10-14T07:30:00+03:00
культура
кипр
никосия (город)
россия
мурат зязиков
маргарита симоньян
телеканал rt
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048065387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_206be045cb5a73677a73889c3eb69f22.jpg
https://ria.ru/20251013/ozherele-2048055699.html
кипр
никосия (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Анастасия Захтаренко
Анастасия Захтаренко
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048065387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48a14fbca6f57eb9bcab94712b02feca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кипр, никосия (город), россия, мурат зязиков, маргарита симоньян, телеканал rt, новости культуры
Культура, Кипр, Никосия (город), Россия, Мурат Зязиков, Маргарита Симоньян, Телеканал RT, Новости культуры
На Кипре завершился фестиваль российского кино "RT.Док"

На Кипре завершился фестиваль российского кино "RT.Док: Время наших героев"

© Пресс-служба фестиваля/Mihail SerbuscaФестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" на Кипре
Фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев на Кипре - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Пресс-служба фестиваля/Mihail Serbusca
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт РИА Новости. На Кипре прошёл двухдневный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", объединивший в Никосии и Лимассоле зрителей со всего Кипра. Мероприятие состоялось, несмотря на требования украинской ассоциации на Кипре отменить кинопоказы.

Два дня правды, мужества и человеческого единения

Открытие фестиваля состоялось 11 октября в Российском центре науки и культуры в Никосии. Почётным гостем стал посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков. В своей приветственной речи он поблагодарил лично главного редактора RT Маргариту Симоньян.
"Фестиваль призван напомнить о вечных ценностях — мужестве, патриотизме, любви к Родине и верности человеческим идеалам. Документальное кино помогает сохранять историческую достоверность, защищать правду о наших людях, о подлинных событиях и героях. Я хочу сказать огромное спасибо талантливому руководителю RT Маргарите Симоньян, нашим журналистам, а также операторам за проявленное всеми ими мужество. В этом контексте их тоже следует считать героями".
«

"Ваши фильмы напоминают о том, как тяжело людям выживать, и о том, что это время пройдёт, и будет переоценка ценностей. Но донести правду — это очень важно", — добавил Зязиков.

© Пресс-служба фестиваля/Mihail SerbuscaФестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" на Кипре
Фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев на Кипре - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Пресс-служба фестиваля/Mihail Serbusca
Фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" на Кипре

Показы

Открыл зрительскую программу легендарный фильм Артёма Сомова и Ольги Кирий "Я живой" — документальное свидетельство зверств ВСУ, построенное на рассказах мирных жителей Мариуполя. Эта лента — обладатель награды за лучший документальный фильм на международном фестивале в Иране.
Фильм Олега Некишева "Resistenza Italiana. Итальянское сопротивление. Фильм 1. Борьба" рассказал жителям Кипра о борьбе итальянцев за свободу слова.

После показов состоялась дискуссия "Прорыв информационной блокады" — о роли документалистики в эпоху глобальной информационной напряжённости.

Дискуссии

Модератором стал Микис Филаниотис, президент Общества дружбы и культурных связей "Кипр — Россия". Он также является главой кипрского отделения Международного движения русофилов и активно занимается общественной деятельностью, направленной на укрепление отношений между Кипром и РФ.

"Это не просто фестиваль. Это встреча с правдой и совестью. Такие события объединяют людей разных стран", — отметил Филаниотис.
Генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева подчеркнула: "Мы хотим, чтобы в каждом городе, в каждой стране мира люди могли собираться на эти показы и знать героев в лицо. Время наших героев — это время, когда человек становится светом для других".
© Пресс-служба фестиваля/Mihail SerbuscaФестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" на Кипре
Фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев на Кипре - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Пресс-служба фестиваля/Mihail Serbusca
Фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" на Кипре
В дискуссии также приняли участие кипрский журналист Янис Николау и председатель Координационного совета российских соотечественников в Республике Кипр Дмитрий Апраксин.
Дмитрий отметил: "Идёт война информационная. Отсидеться уже не получится. Поэтому я считаю, что создатели этих фильмов делают очень важную, очень большую работу. И эти фильмы сыграют большую роль именно здесь, на Кипре. И мы сможем донести правду до киприотов"

Благодарности в Никосии

На открытии фестиваля в Никосии звучали слова благодарности, искренние признания.
"Эти фильмы тронули до глубины души. В них нет пафоса, только правда, боль и достоинство. После "Я живой" я долго не могла говорить", — поделилась одна из зрительниц, жительница Никосии.

"Я видел в зале слёзы и улыбки. Значит, кино достигло сердца", — сказал активист Молодёжного клуба российских соотечественников Кипра Владимирос Горин, ведущий фестиваля.
© Пресс-служба фестиваля/Mihail SerbuscaФестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" на Кипре
Фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев на Кипре - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Пресс-служба фестиваля/Mihail Serbusca
Фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" на Кипре

Зрительская программа в Лимассоле

В зрительскую программу второго дня фестиваля, который прошёл в одном из кинотеатров Лимассола, вошли фильмы "Позывной "Царь"" и "Казаки: Бригада "Терек"" Татьяны Борщ.

Вечер открылся выступлением ведущей Инны Крымской, уроженки Мариуполя, которая уже много лет живёт на Кипре. Инна поделилась личной историей и призналась, что фильмы первого дня оставили у неё "чувство очищения и боли, в которой рождается надежда".

После показов состоялась открытая дискуссия с режиссёром Татьяной Борщ и генеральным продюсером фестиваля Екатериной Яковлевой. Вопросы из зала задавали представители и русскоязычной, и кипрской общественности. Дискуссия превратилось в глубокий разговор о цене подвига, силе человеческого духа и внутренней свободе.
«

"Когда снимаешь такие истории, перестаёшь думать категориями “чужих” и “своих”. Остаётся одно — человек, его выбор и его вера", — поделилась мнением режиссер Татьяна Борщ.

Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма — пронзительная история, где за каждым кадром — человеческая судьба. Это кино о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтёрах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах.
Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала СПАС и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран.
Этнографический мюзикл Ожерелье России - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Мюзикл "Ожерелье России" установил национальный рекорд
13 октября, 20:41
 
КультураКипрНикосия (город)РоссияМурат ЗязиковМаргарита СимоньянТелеканал RTНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала