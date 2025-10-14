На Кипре завершился фестиваль российского кино "RT.Док"

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. На Кипре прошёл двухдневный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", объединивший в Никосии и Лимассоле зрителей со всего Кипра. Мероприятие состоялось, несмотря на требования украинской ассоциации на Кипре отменить кинопоказы.
Два дня правды, мужества и человеческого единения
Открытие фестиваля состоялось 11 октября в Российском центре науки и культуры в Никосии. Почётным гостем стал посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков. В своей приветственной речи он поблагодарил лично главного редактора RT Маргариту Симоньян.
"Фестиваль призван напомнить о вечных ценностях — мужестве, патриотизме, любви к Родине и верности человеческим идеалам. Документальное кино помогает сохранять историческую достоверность, защищать правду о наших людях, о подлинных событиях и героях. Я хочу сказать огромное спасибо талантливому руководителю RT Маргарите Симоньян, нашим журналистам, а также операторам за проявленное всеми ими мужество. В этом контексте их тоже следует считать героями".
"Ваши фильмы напоминают о том, как тяжело людям выживать, и о том, что это время пройдёт, и будет переоценка ценностей. Но донести правду — это очень важно", — добавил Зязиков.
Фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" на Кипре
© Пресс-служба фестиваля/Mihail Serbusca
Фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" на Кипре
Показы
Открыл зрительскую программу легендарный фильм Артёма Сомова и Ольги Кирий "Я живой" — документальное свидетельство зверств ВСУ, построенное на рассказах мирных жителей Мариуполя. Эта лента — обладатель награды за лучший документальный фильм на международном фестивале в Иране.
Фильм Олега Некишева "Resistenza Italiana. Итальянское сопротивление. Фильм 1. Борьба" рассказал жителям Кипра о борьбе итальянцев за свободу слова.
После показов состоялась дискуссия "Прорыв информационной блокады" — о роли документалистики в эпоху глобальной информационной напряжённости.
Дискуссии
Модератором стал Микис Филаниотис, президент Общества дружбы и культурных связей "Кипр — Россия". Он также является главой кипрского отделения Международного движения русофилов и активно занимается общественной деятельностью, направленной на укрепление отношений между Кипром и РФ.
"Это не просто фестиваль. Это встреча с правдой и совестью. Такие события объединяют людей разных стран", — отметил Филаниотис.
Генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева подчеркнула: "Мы хотим, чтобы в каждом городе, в каждой стране мира люди могли собираться на эти показы и знать героев в лицо. Время наших героев — это время, когда человек становится светом для других".
Фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" на Кипре
© Пресс-служба фестиваля/Mihail Serbusca
Фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" на Кипре
В дискуссии также приняли участие кипрский журналист Янис Николау и председатель Координационного совета российских соотечественников в Республике Кипр Дмитрий Апраксин.
Дмитрий отметил: "Идёт война информационная. Отсидеться уже не получится. Поэтому я считаю, что создатели этих фильмов делают очень важную, очень большую работу. И эти фильмы сыграют большую роль именно здесь, на Кипре. И мы сможем донести правду до киприотов"
Благодарности в Никосии
На открытии фестиваля в Никосии звучали слова благодарности, искренние признания.
"Эти фильмы тронули до глубины души. В них нет пафоса, только правда, боль и достоинство. После "Я живой" я долго не могла говорить", — поделилась одна из зрительниц, жительница Никосии.
"Я видел в зале слёзы и улыбки. Значит, кино достигло сердца", — сказал активист Молодёжного клуба российских соотечественников Кипра Владимирос Горин, ведущий фестиваля.
Фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" на Кипре
© Пресс-служба фестиваля/Mihail Serbusca
Фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" на Кипре
Зрительская программа в Лимассоле
В зрительскую программу второго дня фестиваля, который прошёл в одном из кинотеатров Лимассола, вошли фильмы "Позывной "Царь"" и "Казаки: Бригада "Терек"" Татьяны Борщ.
Вечер открылся выступлением ведущей Инны Крымской, уроженки Мариуполя, которая уже много лет живёт на Кипре. Инна поделилась личной историей и призналась, что фильмы первого дня оставили у неё "чувство очищения и боли, в которой рождается надежда".
После показов состоялась открытая дискуссия с режиссёром Татьяной Борщ и генеральным продюсером фестиваля Екатериной Яковлевой. Вопросы из зала задавали представители и русскоязычной, и кипрской общественности. Дискуссия превратилось в глубокий разговор о цене подвига, силе человеческого духа и внутренней свободе.
Вечер открылся выступлением ведущей Инны Крымской, уроженки Мариуполя, которая уже много лет живёт на Кипре. Инна поделилась личной историей и призналась, что фильмы первого дня оставили у неё "чувство очищения и боли, в которой рождается надежда".
"Когда снимаешь такие истории, перестаёшь думать категориями “чужих” и “своих”. Остаётся одно — человек, его выбор и его вера", — поделилась мнением режиссер Татьяна Борщ.
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма — пронзительная история, где за каждым кадром — человеческая судьба. Это кино о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтёрах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах.
Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала СПАС и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран.
