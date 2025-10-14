"Подарок с Запада". Тайна самого удивительного русского храма

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают Покров Богородицы. Знаменитая церковь на Нерли посвящена именно этому празднику. В истории древнего храма до сих пор много белых пятен. О самом загадочном шедевре русского зодчества — в материале РИА Новости.

Много нестыковок

"Среди зелени — белый камень, / Луг, деревья, река, кусты. / Красноватый закатный пламень / Набежал — и зарделась ты…" — так писал об этом храме поэт Наум Коржавин. Вот уже почти тысячу лет он не оставляет равнодушным даже тех, кто далек от искусства или религии.

И так было, кажется, всегда. По легенде, пришедший на Русь хан Батый был так поражен красотой этой церкви, что распорядился выставить вокруг нее охрану — дабы его воины ничего не попортили.

Храм Покрова на Нерли — один из немногих шедевров домонгольского зодчества, сохранившихся до наших дней.

Но известно о нем не так уж и много. Классическая версия гласит: князь Андрей Боголюбский затеял строительство на этом месте в 1165 году — в память об умершем сыне Изяславе. Работу завершили в рекордно короткий по тем меркам срок — всего за несколько месяцев.

"Сей же Великий князь <…> начал возводить церковь во имя честнаго Покрова Пресвятой Богородицы на устье реки Нерли из собранных и вывезенных за два года из Булгарии камней для строительства во Владимире собора Успения Богородицы и других церквей. Эти же камни по повелению (князя. — Прим. ред.) были отложены, и с помощью Богородицы оную церковь за одно лето построили", — гласит житие князя.

Однако в этом фрагменте есть два противоречия. Во-первых, княжич Изяслав скончался в сентябре 1165-го — вскоре после похода на волжских булгар. А осенью и зимой каменные сооружения в ту эпоху не строили.

Отсюда другая версия: церковь Покрова на Нерли возвели в течение следующего, 1166 года. Это согласуется с тем, что Андрей Боголюбский, одержав победу над Булгарией, привез оттуда камень для строительства.

Храм Рождества Богородицы в Боголюбово

Все бы ничего, только вот анализ известняка показал: его доставили не с Волги, а из-под Москвы. У волжского серо-коричневый оттенок, а московский отличался исключительной белизной. Это вторая нестыковка.

Заграничное турне князя

Из агиографического отрывка вытекает еще один вопрос. Сказано, что камни для церкви были "отлагаемы" (то есть заранее приготовлены) при возведении другого храма — владимирского собора Успения Пресвятой Богородицы.

Над ним зодчие трудились с 1158 года. Выходит, уже тогда князь планировал шедевр на Нерли?

Андрей Боголюбский (Виктор Васнецов. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве, 1885-1896 годы. Государственная Третьяковская галерея, Москва)

Небольшую подсказку дает "Краткий владимирский летописец" — хроника IX-XIII столетий. Оказывается, Боголюбский в это время был занят третьим архитектурным проектом: "И потом приде от Киева Андрей Юрьевич и сотвори Боголюбивый град <...> и постави две церкви камены".

Парный храм, о котором идет речь, возвели в недавно отстроенной резиденции правителя Боголюбово и освятили во имя Рождества Богородицы.

Свидетельство владимирского хрониста подтверждает Первая новгородская летопись. Правда, в ней говорится просто о церкви в честь Богоматери — без указания конкретного праздника. А храм на Нерли считается первым освященным во имя Покрова. В церковный календарь эту дату внесли в XII веке — и именно по инициативе Боголюбского.

Храм Покрова на Нерли

Само торжество отсылает к событию, произошедшему в Константинополе двумя столетиями ранее. Столицу Византии осаждали захватчики. Горожане ночи напролет молились о спасении. В ходе одного из таких бдений местному жителю Андрею явилась Дева Мария. Богоматерь "сняла с головы покрывало и распростерла его над <…> людьми, защищая их от врагов". Вскоре неприятель чудесным образом отступил.

Среди множества богородичных праздников, отмечавшихся в Константинополе, был один с названием "Покров". Вероятно, его установили в честь вышеописанного эпизода. И не исключено, что Боголюбский позднее позаимствовал его. Предполагается, что в молодости он посетил Царьград.

В таком случае новый церковный праздник — не единственное, что князь привез с собой на Русь. Строители храма на Нерли могли быть иностранцами. Их русскому правителю предоставил легендарный император Фридрих Барбаросса.

О национальности зодчих есть лишь косвенные данные. Декор церкви — это итальянская версия романского стиля. Немало элементов имеет прямые аналогии с более ранним собором в Модене. Как установили российские археологи, артель из того же региона возводила храм Рождества Богородицы в Боголюбово. И, видимо, несколько других.

Крепость или монастырь

Не дает покоя историкам и другой вопрос: почему мастера выбрали место при впадении Нерли в Клязьму — равнину, затапливаемую каждую весну. Логичнее было отступить полтора километра — на возвышенность, в Боголюбово.

Поначалу специалисты считали, что церковь Покрова была своего рода "парадными воротами" Владимиро-Суздальских земель. Об этом говорит совсем небольшая вместимость — всего 20 человек, а также местоположение — на одном из самых оживленных торговых путей того времени.

Кроме того, есть несколько подробностей об исходном облике храма. В XIX веке русский историк архитектуры Николай Артлебен провел там раскопки. И в паре метров от стен нашел остатки конструкций из точно такого же известняка.

Спустя почти сто лет советский археолог Николай Воронин после полноценного исследования создал полную научную реконструкцию храма: с трех сторон к нему примыкала белокаменная галерея, а само здание стояло на насыпном холме.

Церковь Покрова на Нерли недалеко от Владимира

Некоторые историки полагают, что это был небольшой княжеский замок с церковью в центре. В XII столетии такие ансамбли были широко распространены на Руси. Самый известный — Любечский детинец.