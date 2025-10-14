Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что получат от России сведения об убийстве Джона Кеннеди - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/kennedi-2048279909.html
В США заявили, что получат от России сведения об убийстве Джона Кеннеди
В США заявили, что получат от России сведения об убийстве Джона Кеннеди - РИА Новости, 14.10.2025
В США заявили, что получат от России сведения об убийстве Джона Кеннеди
Конгрессвумен США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила о намерении российской стороны передать сведения по делу об убийстве 35-го президента США... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T23:05:00+03:00
2025-10-14T23:05:00+03:00
в мире
сша
россия
даллас
джон кеннеди (политик)
мартин лютер кинг
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027242542_0:225:2223:1475_1920x0_80_0_0_52efd92fc25b5633a63f3257e54adf65.jpg
https://ria.ru/20250911/ssha-2041193036.html
https://ria.ru/20250722/cif-2030529888.html
сша
россия
даллас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027242542_0:140:2223:1807_1920x0_80_0_0_86e49348159f8a8cf6a09f214209a95d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, даллас, джон кеннеди (политик), мартин лютер кинг, дональд трамп
В мире, США, Россия, Даллас, Джон Кеннеди (политик), Мартин Лютер Кинг, Дональд Трамп
В США заявили, что получат от России сведения об убийстве Джона Кеннеди

Конгрессвумен Луна: РФ передаст США документы по делу об убийстве Кеннеди

© AP Photo / William J. Smith35-й Президент США Джон Ф. Кеннеди
35-й Президент США Джон Ф. Кеннеди - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / William J. Smith
35-й Президент США Джон Ф. Кеннеди. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Конгрессвумен США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила о намерении российской стороны передать сведения по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, сообщила она в соцсети X.
"Мой офис только что получил сообщение от российского посольства, что посол России в Соединенных Штатах лично передаст мне в офис сведения от правительства Российской Федерации, касающиеся убийства Джона Кеннеди. Это документ объемом 350 страниц", — утверждает Луна.
Мемориал на месте убийства Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
"Необратимые последствия". За что убили Чарли Кирка
11 сентября, 13:50
По ее словам, конгресс США пытался получить доступ к этой информации еще в 1990-х годах.
Джон Ф. Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди.
В марте США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди к 2017 году. Однако президент США Дональд Трамп, как и его предшественник Джо Байден, предоставили американской разведке дополнительное время на оценку того, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям США.
Мартин Лютер Кинг - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В США опубликовали документы об убийстве Мартина Лютера Кинга
22 июля, 05:44
 
В миреСШАРоссияДалласДжон Кеннеди (политик)Мартин Лютер КингДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала