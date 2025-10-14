В США заявили, что получат от России сведения об убийстве Джона Кеннеди

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Конгрессвумен США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила о намерении российской стороны передать сведения по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, сообщила она в соцсети X.
"Мой офис только что получил сообщение от российского посольства, что посол России в Соединенных Штатах лично передаст мне в офис сведения от правительства Российской Федерации, касающиеся убийства Джона Кеннеди. Это документ объемом 350 страниц", — утверждает Луна.
По ее словам, конгресс США пытался получить доступ к этой информации еще в 1990-х годах.
Джон Ф. Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди.
В марте США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди к 2017 году. Однако президент США Дональд Трамп, как и его предшественник Джо Байден, предоставили американской разведке дополнительное время на оценку того, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям США.