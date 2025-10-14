Рейтинг@Mail.ru
Володин запустил опрос об ограничении количества банковских карт - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 14.10.2025 (обновлено: 09:20 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/karty-2048104778.html
Володин запустил опрос об ограничении количества банковских карт
Володин запустил опрос об ограничении количества банковских карт - РИА Новости, 14.10.2025
Володин запустил опрос об ограничении количества банковских карт
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max запустил опрос об инициативе ограничить количество банковских карт на одного человека. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T08:48:00+03:00
2025-10-14T09:20:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154778/56/1547785646_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_5c8aebc0481fb7044d2af5938e231eaf.jpg
https://ria.ru/20251013/gosduma-2047872505.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154778/56/1547785646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bcf29f3130837c4370955fcce1530869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав володин, госдума рф
Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин запустил опрос об ограничении количества банковских карт

Володин запустил опрос о максимальном количестве банковских карт на человека

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max запустил опрос об инициативе ограничить количество банковских карт на одного человека.
"Обсуждается инициатива ограничить количество банковских карт на одного человека. Это предлагается сделать в целях борьбы с мошенничеством. Как вы считаете, какой лимит карт будет оптимальным в одни руки?", - написал Володин.
В настоящий момент подавляющее большинство участников опроса выбрало вариант 10 штук. Варианты ответа 20 и 30 штук идут на втором и третьем месте соответственно.
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на автосписания с карт
13 октября, 04:52
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала