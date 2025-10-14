На Камчатке построят центр реабилитации медвежат-сирот

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 окт – РИА Новости. Специализированный центр реабилитации медвежат-сирот будет построен в Елизовском районе Камчатки на площади более 80 гектаров до конца 2026 года, сообщил заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Андрей Лебедько.

"Проект строительства центра реабилитации медвежат-сирот на территории края реализует Природоохранный фонд защитников природы. Между фондом и нашим министерством заключен договор аренды лесного участка площадью 6,8 гектара для осуществления научной деятельности", – приводит слова Лебедько пресс-служба краевого правительства.

По его словам, фонд заканчивает оформление в аренду двух дополнительных земельных участков площадью около 74 гектаров, находящихся в ведении Елизовского муниципального округа, и активно закупает оборудование для обустройства питомника в 2026 году.

Как отмечается в сообщении, фонд уже организовал закупку и доставку материалов для первого этапа строительства питомника для реабилитации бурых медведей. В 2026 году запланированы работы по проектированию объектов первого этапа питомника, их строительство и ввод в эксплуатацию.

По данным РИА Новости, в настоящее время на Камчатке отсутствуют площадки для реабилитации или временного пребывания диких животных, а в единственном в крае зоопарке в Елизово нет условий для содержания медведей. Необходимость создания центра стала особенно актуальной после прошлогодних событий, когда из-за низкого подхода лосося медведи гибли от голода, под колесами техники и в результате вынужденных отстрелов при выходе для прокорма в населенные пункты. Медвежата нередко оставались сиротами, несколько детенышей были перевезены в Подмосковье , в центр спасения диких животных "Парк львов "Земля прайда".