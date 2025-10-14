Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке построят центр реабилитации медвежат-сирот - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 14.10.2025 (обновлено: 10:44 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/kamchatka-2048103575.html
На Камчатке построят центр реабилитации медвежат-сирот
На Камчатке построят центр реабилитации медвежат-сирот - РИА Новости, 14.10.2025
На Камчатке построят центр реабилитации медвежат-сирот
Специализированный центр реабилитации медвежат-сирот будет построен в Елизовском районе Камчатки на площади более 80 гектаров до конца 2026 года, сообщил... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T08:19:00+03:00
2025-10-14T10:44:00+03:00
камчатка
елизовский район
камчатский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048125527_0:17:2960:1682_1920x0_80_0_0_aebfbc567b5cf59f4994fd4d29ca6ba5.jpg
https://ria.ru/20241002/medvezhata-1975956344.html
https://ria.ru/20250703/medvezhata-2026871465.html
камчатка
елизовский район
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048125527_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_970aa68b20165028915fa96731dfba6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, елизовский район, камчатский край
Камчатка, Елизовский район, Камчатский край
На Камчатке построят центр реабилитации медвежат-сирот

В Елизовском районе Камчатки построят центр реабилитации медвежат-сирот

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкМедвежата играют в вольере
Медвежата играют в вольере - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
Медвежата играют в вольере. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 окт – РИА Новости. Специализированный центр реабилитации медвежат-сирот будет построен в Елизовском районе Камчатки на площади более 80 гектаров до конца 2026 года, сообщил заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Андрей Лебедько.
"Проект строительства центра реабилитации медвежат-сирот на территории края реализует Природоохранный фонд защитников природы. Между фондом и нашим министерством заключен договор аренды лесного участка площадью 6,8 гектара для осуществления научной деятельности", – приводит слова Лебедько пресс-служба краевого правительства.
Трех медвежат-сирот, спасенных в Приморье, выпустили в природу - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Спасенных в Приморье медвежат выпустили в природу
2 октября 2024, 14:50
По его словам, фонд заканчивает оформление в аренду двух дополнительных земельных участков площадью около 74 гектаров, находящихся в ведении Елизовского муниципального округа, и активно закупает оборудование для обустройства питомника в 2026 году.
Как отмечается в сообщении, фонд уже организовал закупку и доставку материалов для первого этапа строительства питомника для реабилитации бурых медведей. В 2026 году запланированы работы по проектированию объектов первого этапа питомника, их строительство и ввод в эксплуатацию.
По данным РИА Новости, в настоящее время на Камчатке отсутствуют площадки для реабилитации или временного пребывания диких животных, а в единственном в крае зоопарке в Елизово нет условий для содержания медведей. Необходимость создания центра стала особенно актуальной после прошлогодних событий, когда из-за низкого подхода лосося медведи гибли от голода, под колесами техники и в результате вынужденных отстрелов при выходе для прокорма в населенные пункты. Медвежата нередко оставались сиротами, несколько детенышей были перевезены в Подмосковье, в центр спасения диких животных "Парк львов "Земля прайда".
По данным министерства природных ресурсов региона, на Камчатке обитает около 25 тысяч особей бурого медведя.
Медвежата на трассе на Камчатке - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Охотнадзор будет отпугивать медвежат, останавливающих машины на Камчатке
3 июля, 09:43
 
КамчаткаЕлизовский районКамчатский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала