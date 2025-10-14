Вид на вулкан Острый Толбачик в Камчатском крае. Архивное фото

На Камчатке за сутки зафиксировали одиннадцать афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 окт – РИА Новости. Одиннадцать афтершоков магнитудой до 5,5 зафиксировали у берегов Камчатки за минувшие сутки, в населенных пунктах ощущался один подземный толчок, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у берегов полуострова зафиксировано семь афтершоков магнитудой до 4,8, один из них ощущаемый.

"За сутки произошло 11 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5. В населённых пунктах ощущался один подземный толчок", — сообщили спасатели в своем Telegram-канале

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Ученые фиксируют активность вулканов Безымянного, Шивелуча , Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова.

"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.