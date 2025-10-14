Рейтинг@Mail.ru
12:57 14.10.2025
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков предложил дождаться итогов встречи Трампа и Зеленского

Песков призвал дождаться заявлений Трампа по итогам встречи с Зеленским

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться заявлений по итогам встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского и посмотреть на ее результаты.
Ранее во вторник Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Зеленским в Белом доме.
"Давайте дождемся, посмотрим, заявления послушаем, проанализируем их. Пока это газетное сообщение, но знаем, что действительно сам президент подтвердил, что такая встреча с Зеленским состоится в Вашингтоне. Посмотрим на ее результаты", - сказал Песков журналистам.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В США раскрыли, кто способен сорвать встречу Зеленского с Трампом
Вчера, 06:55
 
