https://ria.ru/20251014/itogi-2048155207.html
Песков предложил дождаться итогов встречи Трампа и Зеленского
Песков предложил дождаться итогов встречи Трампа и Зеленского - РИА Новости, 14.10.2025
Песков предложил дождаться итогов встречи Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться заявлений по итогам встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского и... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:57:00+03:00
2025-10-14T12:57:00+03:00
2025-10-14T12:57:00+03:00
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002352956_0:142:3071:1870_1920x0_80_0_0_0af4989d05912f7fe09911dc6ea0c1e2.jpg
https://ria.ru/20251014/ssha-2048098066.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002352956_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b4512ca11352f0ce0cf11203a3c1559d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков предложил дождаться итогов встречи Трампа и Зеленского
Песков призвал дождаться заявлений Трампа по итогам встречи с Зеленским