Младшие военные специалисты РВСН прошли испытания на автодроме - РИА Новости, 14.10.2025
05:08 14.10.2025
Младшие военные специалисты РВСН прошли испытания на автодроме
Младшие военные специалисты РВСН прошли испытания на автодроме
Младшие военные специалисты школы техников Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) завершили обучение и успешно прошли контрольные испытания на... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T05:08:00+03:00
2025-10-14T05:08:00+03:00
безопасность
россия
ракетные войска стратегического назначения
россия
безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Россия, Ракетные войска стратегического назначения
Младшие военные специалисты РВСН прошли испытания на автодроме

Младшие военные специалисты школы техников РВСН прошли испытания на автодроме

© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Младшие военные специалисты школы техников Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) завершили обучение и успешно прошли контрольные испытания на специальном автодроме, сообщили в Минобороны России.
"Перед сдачей практической части экзамена военнослужащие прошли проверку знаний общевойсковых дисциплин, а также контрольные испытания по устройству и эксплуатации агрегатов мобильного ракетного комплекса "Ярс", в том числе - машин обеспечения боевого дежурства... После торжественного выпуска военнослужащие получат удостоверение механика-водителя ПГРК "Ярс" и на воинском эшелоне отправятся к местам дальнейшего прохождения службы в ракетные части и соединения", - сказали в МО РФ.
В РВСН проходит комплексная проверка Омского ракетного объединения
7 октября, 07:03
В РВСН проходит комплексная проверка Омского ракетного объединения
7 октября, 07:03
Длительный курс подготовки механиков-водителей агрегатов обеспечения ракетных комплексов составляют теоретические дисциплины, занятия на тренажерах и практическое вождение. Учебно-материальная база школы техников включает в себя современную тренажерную систему с 3D-графикой, предназначенную для обучения механиков-водителей автономных пусковых установок ПГРК "Ярс" и машин обеспечения ракетных комплексов.
При обучении на тренажерах военнослужащие могут отработать навыки управления многоосными шасси в различных условиях. Система визуализации позволяет в реальном времени имитировать различные ситуации.
В школе техников оборудован автодром, на котором есть четыре маршрута с различными препятствиями для отработки навыков вождения на многоосных колесных шасси.
Минобороны раскрыло детали учений РВСН
26 марта, 12:06
Минобороны раскрыло детали учений РВСН
26 марта, 12:06
 
Безопасность Россия Ракетные войска стратегического назначения
 
 
