Младшие военные специалисты РВСН прошли испытания на автодроме
2025-10-14T05:08:00+03:00
безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения
Младшие военные специалисты РВСН прошли испытания на автодроме
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Младшие военные специалисты школы техников Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) завершили обучение и успешно прошли контрольные испытания на специальном автодроме, сообщили в Минобороны России.
"Перед сдачей практической части экзамена военнослужащие прошли проверку знаний общевойсковых дисциплин, а также контрольные испытания по устройству и эксплуатации агрегатов мобильного ракетного комплекса "Ярс", в том числе - машин обеспечения боевого дежурства... После торжественного выпуска военнослужащие получат удостоверение механика-водителя ПГРК "Ярс" и на воинском эшелоне отправятся к местам дальнейшего прохождения службы в ракетные части и соединения", - сказали в МО РФ
.
Длительный курс подготовки механиков-водителей агрегатов обеспечения ракетных комплексов составляют теоретические дисциплины, занятия на тренажерах и практическое вождение. Учебно-материальная база школы техников включает в себя современную тренажерную систему с 3D-графикой, предназначенную для обучения механиков-водителей автономных пусковых установок ПГРК "Ярс" и машин обеспечения ракетных комплексов.
При обучении на тренажерах военнослужащие могут отработать навыки управления многоосными шасси в различных условиях. Система визуализации позволяет в реальном времени имитировать различные ситуации.
В школе техников оборудован автодром, на котором есть четыре маршрута с различными препятствиями для отработки навыков вождения на многоосных колесных шасси.