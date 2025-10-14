Премьер Грузии заявил о подготовке иска по запрету партии Саакашвили

ТБИЛИСИ, 14 окт - РИА Новости. Иск для Конституционного суда Грузии о признании партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" неконституционной будет готов через несколько дней, заявил во вторник грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

В середине мая парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон, согласно которому конституционный суд сможет запретить политическую партию, если она повторяет идеологию ранее запрещенного политического объединения. Также власти в ближайшее время планируют внести изменения в закон о Конституционном суде, согласно которому членам запрещенных партий, а также связанным с ними лицам, будет запрещено участвовать в парламентских и муниципальных выборах и занимать высокие государственные должности.