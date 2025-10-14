https://ria.ru/20251014/isk-2048183624.html
Премьер Грузии заявил о подготовке иска по запрету партии Саакашвили
Премьер Грузии заявил о подготовке иска по запрету партии Саакашвили - РИА Новости, 14.10.2025
Премьер Грузии заявил о подготовке иска по запрету партии Саакашвили
Иск для Конституционного суда Грузии о признании партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" неконституционной будет готов через...
2025-10-14T14:31:00+03:00
2025-10-14T14:31:00+03:00
2025-10-14T14:31:00+03:00
грузия
Премьер Грузии заявил о подготовке иска по запрету партии Саакашвили
Премьер Грузии Кобахидзе заявил о подготовке иска по запрету партии Саакашвили
ТБИЛИСИ, 14 окт - РИА Новости. Иск для Конституционного суда Грузии о признании партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" неконституционной будет готов через несколько дней, заявил во вторник грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
"Через несколько дней будет готов иск. Этот иск будет подан в Конституционный суд Грузии
. Нашей стране необходимо спокойствие, важно улучшить демократическую систему. Данный конституционный иск служит именно этому. Вы знаете, что сегодня в нашей политической системе существуют политические партии, которые постоянно направлены на разрушение. Каждый шаг делается против демократической системы. Они пытаются разрушить здоровую политическую систему в Грузии, и с этим нужно бороться конституционными методами",- заявил Кобахидзе
журналистам.
Ранее премьер сообщил, что иск будет подан против четырех грузинских партий, которые на самом деле, по его утверждению, представляют одну политсилу - "Единое национальное движение
".
В середине мая парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон, согласно которому конституционный суд сможет запретить политическую партию, если она повторяет идеологию ранее запрещенного политического объединения. Также власти в ближайшее время планируют внести изменения в закон о Конституционном суде, согласно которому членам запрещенных партий, а также связанным с ними лицам, будет запрещено участвовать в парламентских и муниципальных выборах и занимать высокие государственные должности.