Премьер Грузии заявил о подготовке иска по запрету партии Саакашвили
14:31 14.10.2025
Премьер Грузии заявил о подготовке иска по запрету партии Саакашвили
Премьер Грузии заявил о подготовке иска по запрету партии Саакашвили
Иск для Конституционного суда Грузии о признании партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" неконституционной будет готов через...
2025
Премьер Грузии заявил о подготовке иска по запрету партии Саакашвили

Премьер Грузии Кобахидзе заявил о подготовке иска по запрету партии Саакашвили

ТБИЛИСИ, 14 окт - РИА Новости. Иск для Конституционного суда Грузии о признании партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" неконституционной будет готов через несколько дней, заявил во вторник грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
"Через несколько дней будет готов иск. Этот иск будет подан в Конституционный суд Грузии. Нашей стране необходимо спокойствие, важно улучшить демократическую систему. Данный конституционный иск служит именно этому. Вы знаете, что сегодня в нашей политической системе существуют политические партии, которые постоянно направлены на разрушение. Каждый шаг делается против демократической системы. Они пытаются разрушить здоровую политическую систему в Грузии, и с этим нужно бороться конституционными методами",- заявил Кобахидзе журналистам.
Ранее премьер сообщил, что иск будет подан против четырех грузинских партий, которые на самом деле, по его утверждению, представляют одну политсилу - "Единое национальное движение".
В середине мая парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон, согласно которому конституционный суд сможет запретить политическую партию, если она повторяет идеологию ранее запрещенного политического объединения. Также власти в ближайшее время планируют внести изменения в закон о Конституционном суде, согласно которому членам запрещенных партий, а также связанным с ними лицам, будет запрещено участвовать в парламентских и муниципальных выборах и занимать высокие государственные должности.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Брюссель не осуждает беспорядки в Тбилиси, заявили в парламенте Грузии
