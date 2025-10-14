Защита учредителя "Интеркоммерц" заявила о недоказанности его вины

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Защита учредителя лопнувшего банка "Интеркоммерц" Павла Крыжановского заявила о недоказанности его вины по делу о растрате, следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Защитник возражал против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что представленные материалы не содержат достаточных данных, подтверждающих причастность его подзащитного к инкриминируемому ему деянию", - говорится в документе.

Там отмечается, что адвокат также указал на необоснованность обвинения.

Крыжановский объявлен в международный розыск, суд заочно выдал санкцию на его арест.

Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренное частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента его экстрадиции или с момента задержания на территории России.

Ранее по данному делу были осуждены экс-замминистра обороны Тимур Иванов и его подчиненный Антон Филатов на 13 и 12,5 лет лишения свободы.