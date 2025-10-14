https://ria.ru/20251014/interkommerts-2048101080.html
Защита учредителя "Интеркоммерц" заявила о недоказанности его вины
Защита учредителя "Интеркоммерц" заявила о недоказанности его вины - РИА Новости, 14.10.2025
Защита учредителя "Интеркоммерц" заявила о недоказанности его вины
Защита учредителя лопнувшего банка "Интеркоммерц" Павла Крыжановского заявила о недоказанности его вины по делу о растрате, следует из материалов дела, с... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T07:45:00+03:00
2025-10-14T07:45:00+03:00
2025-10-14T07:46:00+03:00
происшествия
россия
тимур иванов
андрей захаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251014/interkommerts-2048099643.html
https://ria.ru/20251014/delo-2048098244.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тимур иванов, андрей захаров
Происшествия, Россия, Тимур Иванов, Андрей Захаров
Защита учредителя "Интеркоммерц" заявила о недоказанности его вины
Защита учредителя "Интеркоммерц" Крыжановского заявила о недоказанности его вины
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Защита учредителя лопнувшего банка "Интеркоммерц" Павла Крыжановского заявила о недоказанности его вины по делу о растрате, следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Защитник возражал против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что представленные материалы не содержат достаточных данных, подтверждающих причастность его подзащитного к инкриминируемому ему деянию", - говорится в документе.
Там отмечается, что адвокат также указал на необоснованность обвинения.
Крыжановский объявлен в международный розыск, суд заочно выдал санкцию на его арест.
Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренное частью 4 статьи 160 УК РФ
(присвоение или растрата). Срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента его экстрадиции или с момента задержания на территории России.
Ранее по данному делу были осуждены экс-замминистра обороны Тимур Иванов
и его подчиненный Антон Филатов на 13 и 12,5 лет лишения свободы.
Как следует из материалов в распоряжении РИА Новости, вместе с уголовным делом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и главы "Оборонлогистики" Антона Филатова о растрате и присвоении денег лопнувшего банка "Интеркоммерц" объединены уголовные дела, возбужденные в отношении бывшего председателя лопнувшего банка "Интеркоммерц" Алекаандра Бугаевского и дело председателя совета директоров Крыжановского и директора и бенефициара иностранных компаний "Zaira Invest&Trade Inc" и "Saga Handels GmbH" (Сага Хандалс ГмбХ) Андрея Захарова
.