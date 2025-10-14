Учредитель "Интеркоммерца" раздумывает о визите к следователю

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Защита учредителя лопнувшего банка "Интеркоммерц" Павла Крыжановского заявила, что он рассматривает вопрос о визите к следователю, но суд не поверил, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Довод стороны защиты о том, что отсутствуют основания считать, что Крыжановский скрывается от органа предварительного расследования, так как его местонахождение известно, и он рассматривает вопрос о прибытии в следственный орган для дачи объяснений, нельзя признать состоятельным", - сказано в документе.

Суд указал, что с момента его заочного привлечения в качестве обвиняемого прошло продолжительное время, он имел реальную возможность прибыть к следователю, но до настоящего времени так и не явился.

Крыжановский объявлен в международный розыск, суд заочно выдал санкцию на его арест.

Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента его экстрадиции или с момента задержания на территории России.

Ранее по данному делу были осуждены экс-замминистра обороны Тимур Иванов и его подчиненный Антон Филатов на 13 и 12,5 лет лишения свободы.