07:25 14.10.2025
Учредитель "Интеркоммерца" раздумывает о визите к следователю
происшествия
россия
тимур иванов
андрей захаров
россия
происшествия, россия, тимур иванов, андрей захаров
Происшествия, Россия, Тимур Иванов, Андрей Захаров
Учредитель "Интеркоммерца" раздумывает о визите к следователю

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Защита учредителя лопнувшего банка "Интеркоммерц" Павла Крыжановского заявила, что он рассматривает вопрос о визите к следователю, но суд не поверил, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Довод стороны защиты о том, что отсутствуют основания считать, что Крыжановский скрывается от органа предварительного расследования, так как его местонахождение известно, и он рассматривает вопрос о прибытии в следственный орган для дачи объяснений, нельзя признать состоятельным", - сказано в документе.
Табличка отделения ООО КБ Интеркоммерц в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Учредитель "Интеркоммерца" уехал из России за 9,5 лет до возбуждения дела
Вчера, 06:55
Суд указал, что с момента его заочного привлечения в качестве обвиняемого прошло продолжительное время, он имел реальную возможность прибыть к следователю, но до настоящего времени так и не явился.
Крыжановский объявлен в международный розыск, суд заочно выдал санкцию на его арест.
Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента его экстрадиции или с момента задержания на территории России.
Ранее по данному делу были осуждены экс-замминистра обороны Тимур Иванов и его подчиненный Антон Филатов на 13 и 12,5 лет лишения свободы.
Как следует из материалов в распоряжении РИА Новости, вместе с уголовным делом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и главы "Оборонлогистики" Антона Филатова о растрате и присвоении денег лопнувшего банка "Интеркоммерц" объединены уголовные дела, возбужденные в отношении бывшего председателя лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского, дело председателя совета директоров Крыжановского и директора и бенефициара иностранных компаний "Zaira Invest&Trade Inc" и "Saga Handels GmbH" (Сага Хандалс ГмбХ) Андрея Захарова.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Дело бывшего председателя банка "Интеркоммерц" объединили с делом Иванова
26 июля, 02:50
 
Заголовок открываемого материала