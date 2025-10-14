https://ria.ru/20251014/interkommerts-2048099643.html
Учредитель "Интеркоммерца" раздумывает о визите к следователю
Учредитель "Интеркоммерца" раздумывает о визите к следователю - РИА Новости, 14.10.2025
Учредитель "Интеркоммерца" раздумывает о визите к следователю
Защита учредителя лопнувшего банка "Интеркоммерц" Павла Крыжановского заявила, что он рассматривает вопрос о визите к следователю, но суд не поверил, сказано в... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T07:25:00+03:00
2025-10-14T07:25:00+03:00
2025-10-14T07:25:00+03:00
происшествия
россия
тимур иванов
андрей захаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg
https://ria.ru/20251014/delo-2048098244.html
https://ria.ru/20250726/bugaevskij-2031553252.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тимур иванов, андрей захаров
Происшествия, Россия, Тимур Иванов, Андрей Захаров
Учредитель "Интеркоммерца" раздумывает о визите к следователю
Учредитель "Интеркоммерца" Крыжановский раздумывает о визите к следователю
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Защита учредителя лопнувшего банка "Интеркоммерц" Павла Крыжановского заявила, что он рассматривает вопрос о визите к следователю, но суд не поверил, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Довод стороны защиты о том, что отсутствуют основания считать, что Крыжановский скрывается от органа предварительного расследования, так как его местонахождение известно, и он рассматривает вопрос о прибытии в следственный орган для дачи объяснений, нельзя признать состоятельным", - сказано в документе.
Суд указал, что с момента его заочного привлечения в качестве обвиняемого прошло продолжительное время, он имел реальную возможность прибыть к следователю, но до настоящего времени так и не явился.
Крыжановский объявлен в международный розыск, суд заочно выдал санкцию на его арест.
Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ
(присвоение или растрата). Срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента его экстрадиции или с момента задержания на территории России.
Ранее по данному делу были осуждены экс-замминистра обороны Тимур Иванов
и его подчиненный Антон Филатов на 13 и 12,5 лет лишения свободы.
Как следует из материалов в распоряжении РИА Новости, вместе с уголовным делом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и главы "Оборонлогистики" Антона Филатова о растрате и присвоении денег лопнувшего банка "Интеркоммерц" объединены уголовные дела, возбужденные в отношении бывшего председателя лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского, дело председателя совета директоров Крыжановского и директора и бенефициара иностранных компаний "Zaira Invest&Trade Inc" и "Saga Handels GmbH" (Сага Хандалс ГмбХ) Андрея Захарова
.