Имущество и активы генерала Кузнецова арестовали

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. У бывшего главного кадровика Минобороны генерала Юрия Кузнецова и связанных с ним лиц арестовали имущество и активы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела.

"Имущество и активы <...> на общую сумму примерно 500 миллионов рублей арестованы", — рассказал собеседник агентства.

Генпрокуратура оценила в эту сумму имущество генерала и его семьи, подан иск об обращении активов в доход государства.

По данным Следственного комитета, экс-сотрудник Минобороны в 2021-2023 годах получил взятку от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна в виде земельного участка и здания. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей. Тогда он занимал пост начальника 8-го управления Генштаба ВС России

Фигуранты дела находятся в СИЗО с мая 2024 года. Расследование дела завершили.