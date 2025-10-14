Рейтинг@Mail.ru
Имущество и активы генерала Кузнецова арестовали - РИА Новости, 14.10.2025
05:15 14.10.2025 (обновлено: 09:38 14.10.2025)
Имущество и активы генерала Кузнецова арестовали
Имущество и активы генерала Кузнецова арестовали - РИА Новости, 14.10.2025
Имущество и активы генерала Кузнецова арестовали
У бывшего главного кадровика Минобороны генерала Юрия Кузнецова и связанных с ним лиц арестовали имущество и активы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 14.10.2025
Имущество и активы генерала Кузнецова арестовали

Имущество и активы генерала Кузнецова на 500 миллионов рублей арестовали

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. У бывшего главного кадровика Минобороны генерала Юрия Кузнецова и связанных с ним лиц арестовали имущество и активы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела.
"Имущество и активы <...> на общую сумму примерно 500 миллионов рублей арестованы", — рассказал собеседник агентства.
Генпрокуратура оценила в эту сумму имущество генерала и его семьи, подан иск об обращении активов в доход государства.
По данным Следственного комитета, экс-сотрудник Минобороны в 2021-2023 годах получил взятку от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна в виде земельного участка и здания. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей. Тогда он занимал пост начальника 8-го управления Генштаба ВС России.
Фигуранты дела находятся в СИЗО с мая 2024 года. Расследование дела завершили.
Адвокат Михаил Карапетян заявил РИА Новости, что половину участка, который вменяют Мартиросяну как взятку, оплатила лично супруга Кузнецова. В материалах есть соответствующие платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами.
