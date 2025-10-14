https://ria.ru/20251014/ii-2048235480.html
"Пузырь" из-за инвестиций в ИИ может лопнуть, предупредили в МВФ
"Пузырь" из-за инвестиций в ИИ может лопнуть, предупредили в МВФ - РИА Новости, 14.10.2025
"Пузырь" из-за инвестиций в ИИ может лопнуть, предупредили в МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) не исключает, что технологический "пузырь", созданный в результате значительных инвестиций в искусственный интеллект (ИИ),... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T17:54:00+03:00
2025-10-14T17:54:00+03:00
2025-10-14T17:54:00+03:00
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) не исключает, что технологический "пузырь", созданный в результате значительных инвестиций в искусственный интеллект (ИИ), может лопнуть, заявил главный экономист фонда Пьер-Оливье Гуринша.
«
"Я не думаю, что кто-либо может сказать наверняка, но часть нашей работы заключается в том, чтобы оценивать потенциальный риск. Определенно, это один из рисков", - сообщил он журналистам на вопрос о том, может ли лопнуть "технологический пузырь".
Гуринша добавил, что МВФ
фиксирует значительные инвестиции в технологический сектор, в том числе, со стороны компаний, которые напрямую разрабатывают модели искусственного интеллекта и программное обеспечение с использованием ИИ.
Ранее в МВФ предупредили, что чрезмерно оптимистичные ожидания от развития технологий искусственного интеллекта грозят крахом бума ИИ, сопоставимым с обвалом фондовых рынков в США
2000-2001 годов из-за лопнувшего "пузыря" интернет-компаний, известного как крах "доткомов".