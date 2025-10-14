Рейтинг@Mail.ru
17:54 14.10.2025
"Пузырь" из-за инвестиций в ИИ может лопнуть, предупредили в МВФ
"Пузырь" из-за инвестиций в ИИ может лопнуть, предупредили в МВФ
в мире, сша, мвф
В мире, США, МВФ
"Пузырь" из-за инвестиций в ИИ может лопнуть, предупредили в МВФ

ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) не исключает, что технологический "пузырь", созданный в результате значительных инвестиций в искусственный интеллект (ИИ), может лопнуть, заявил главный экономист фонда Пьер-Оливье Гуринша.
"Я не думаю, что кто-либо может сказать наверняка, но часть нашей работы заключается в том, чтобы оценивать потенциальный риск. Определенно, это один из рисков", - сообщил он журналистам на вопрос о том, может ли лопнуть "технологический пузырь".
Гуринша добавил, что МВФ фиксирует значительные инвестиции в технологический сектор, в том числе, со стороны компаний, которые напрямую разрабатывают модели искусственного интеллекта и программное обеспечение с использованием ИИ.
Ранее в МВФ предупредили, что чрезмерно оптимистичные ожидания от развития технологий искусственного интеллекта грозят крахом бума ИИ, сопоставимым с обвалом фондовых рынков в США 2000-2001 годов из-за лопнувшего "пузыря" интернет-компаний, известного как крах "доткомов".
Изображение, сгенерированное ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Times оценила вероятность вымирания человечества из-за ИИ
1 августа, 17:16
 
