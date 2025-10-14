Рейтинг@Mail.ru
В МВФ предупредили о возможном крахе бума ИИ - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/ii-2048212549.html
В МВФ предупредили о возможном крахе бума ИИ
В МВФ предупредили о возможном крахе бума ИИ - РИА Новости, 14.10.2025
В МВФ предупредили о возможном крахе бума ИИ
Чрезмерно оптимистичные ожидания от развития технологий искусственного интеллекта грозят крахом бума ИИ, сопоставимым с обвалом фондовых рынков в США 2000-2001... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:14:00+03:00
2025-10-14T16:14:00+03:00
экономика
сша
мвф
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
https://ria.ru/20250823/prognoz-2035565022.html
https://ria.ru/20250112/tekhnologii-1993306557.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, мвф, искусственный интеллект (ии)
Экономика, США, МВФ, Искусственный интеллект (ИИ)
В МВФ предупредили о возможном крахе бума ИИ

МВФ предупредил о последствиях завышенных ожиданий от ИИ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Чрезмерно оптимистичные ожидания от развития технологий искусственного интеллекта грозят крахом бума ИИ, сопоставимым с обвалом фондовых рынков в США 2000-2001 годов из-за лопнувшего "пузыря" интернет-компаний, известного как крах "доткомов", предупредили в Международном валютном фонде (МВФ).
«
"Потенциальный крах бума ИИ может соперничать с крахом "доткомов" 2000-2001 годов по степени тяжести, особенно учитывая доминирование нескольких технологических компаний в рыночных индексах и вовлечение менее регулируемых частных кредитных займов, финансирующих большую часть экспансии отрасли", - говорится в опубликованном докладе фонда.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Всеобщий крах и господство мутантов: страшный прогноз Нострадамуса XXI века
23 августа, 10:00
По оценкам международной организации, "чрезмерно оптимистичные" ожидания роста в отношении ИИ могут быть пересмотрены в связи с поступающими данными о раннем опыте применения данных технологий, вызвав снижение цен на акции технологических компаний и коррекцию рынка.
«
"Подобная коррекция может подорвать благосостояние домохозяйств и снизить потребление. Поскольку шумиха вокруг ИИ привела к чрезмерному притоку капитала в узкий круг компаний и секторов, любое сокращение этих позиций может повлечь медленное экономическое восстановление, затрудненное нерациональным распределением капитала", - указали в МВФ.
Вместе с тем в международной организации признали, что ИИ стимулирует рост производительности, а выгоды от внедрения данных технологий могут значительно превысить потенциальные издержки, связанные с негативным влиянием ИИ на занятость. В докладе отмечается, что задачей властей в связи с внедрением искусственного интеллекта является создание необходимой нормативной базы и программ поддержки на рынке труда, направленных на повышение квалификации и переподготовку работников, находящихся под угрозой увольнения.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
В "Лаборатории Касперского" предрекли золотую эру ИИ
12 января, 04:25
 
ЭкономикаСШАМВФИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала