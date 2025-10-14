В МВФ предупредили о возможном крахе бума ИИ

"Потенциальный крах бума ИИ может соперничать с крахом "доткомов" 2000-2001 годов по степени тяжести, особенно учитывая доминирование нескольких технологических компаний в рыночных индексах и вовлечение менее регулируемых частных кредитных займов, финансирующих большую часть экспансии отрасли", - говорится в опубликованном докладе фонда.

По оценкам международной организации, "чрезмерно оптимистичные" ожидания роста в отношении ИИ могут быть пересмотрены в связи с поступающими данными о раннем опыте применения данных технологий, вызвав снижение цен на акции технологических компаний и коррекцию рынка.

Вместе с тем в международной организации признали, что ИИ стимулирует рост производительности, а выгоды от внедрения данных технологий могут значительно превысить потенциальные издержки, связанные с негативным влиянием ИИ на занятость. В докладе отмечается, что задачей властей в связи с внедрением искусственного интеллекта является создание необходимой нормативной базы и программ поддержки на рынке труда, направленных на повышение квалификации и переподготовку работников, находящихся под угрозой увольнения.