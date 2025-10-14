https://ria.ru/20251014/ii-2048173862.html
В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенничестве с помощью ИИ
В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенничестве с помощью ИИ - РИА Новости, 14.10.2025
В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенничестве с помощью ИИ
Хакеры могут "кормить" искусственный интеллект (ИИ) испорченными данными, чтобы он мог "сойти с ума", и применять его в мошеннических схемах, рассказал РИА... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T13:57:00+03:00
2025-10-14T13:57:00+03:00
2025-10-14T13:57:00+03:00
технологии
евгений касперский
лаборатория касперского
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:299:2719:1828_1920x0_80_0_0_47c084fcc6a5fd22907ab1b6ab8cf4ab.jpg
https://ria.ru/20251012/hakery-2047764578.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:8:2719:2047_1920x0_80_0_0_e1b8a984de814e61e64fe76f083f4e93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, евгений касперский, лаборатория касперского, россия, происшествия
Технологии, Евгений Касперский, Лаборатория Касперского, Россия, Происшествия
В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенничестве с помощью ИИ
Хакеры "кормят" ИИ испорченными данными ради мошеннических схем. Подробности
ДУБАЙ, 14 окт - РИА Новости. Хакеры могут "кормить" искусственный интеллект (ИИ) испорченными данными, чтобы он мог "сойти с ума", и применять его в мошеннических схемах, рассказал РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский на полях выставки GITEX.
"Хакеры могут кормить искусственный интеллект испорченными данными таким образом, чтобы он мог сойти с ума", - предположил он, обсуждая будущее.
И хотя нейросети не придумывали для кибератак, сейчас ИИ применяется как обычными гражданами, так и хакерами: "Любая технология может использоваться как для борьбы с кибернегодяями, так и самими злоумышленниками".