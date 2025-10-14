Рейтинг@Mail.ru
В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенничестве с помощью ИИ - РИА Новости, 14.10.2025
13:57 14.10.2025
В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенничестве с помощью ИИ
В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенничестве с помощью ИИ - РИА Новости, 14.10.2025
В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенничестве с помощью ИИ
Хакеры могут "кормить" искусственный интеллект (ИИ) испорченными данными, чтобы он мог "сойти с ума", и применять его в мошеннических схемах, рассказал РИА... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T13:57:00+03:00
2025-10-14T13:57:00+03:00
технологии
евгений касперский
лаборатория касперского
россия
происшествия
технологии, евгений касперский, лаборатория касперского, россия, происшествия
Технологии, Евгений Касперский, Лаборатория Касперского, Россия, Происшествия
В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенничестве с помощью ИИ

Хакеры "кормят" ИИ испорченными данными ради мошеннических схем. Подробности

© iStock.com / PeopleImagesНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© iStock.com / PeopleImages
Ноутбук. Архивное фото
ДУБАЙ, 14 окт - РИА Новости. Хакеры могут "кормить" искусственный интеллект (ИИ) испорченными данными, чтобы он мог "сойти с ума", и применять его в мошеннических схемах, рассказал РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский на полях выставки GITEX.
"Хакеры могут кормить искусственный интеллект испорченными данными таким образом, чтобы он мог сойти с ума", - предположил он, обсуждая будущее.
И хотя нейросети не придумывали для кибератак, сейчас ИИ применяется как обычными гражданами, так и хакерами: "Любая технология может использоваться как для борьбы с кибернегодяями, так и самими злоумышленниками".
ТехнологииЕвгений КасперскийЛаборатория КасперскогоРоссияПроисшествия
 
 
