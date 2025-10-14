В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенничестве с помощью ИИ

ДУБАЙ, 14 окт - РИА Новости. Хакеры могут "кормить" искусственный интеллект (ИИ) испорченными данными, чтобы он мог "сойти с ума", и применять его в мошеннических схемах, рассказал РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский на полях выставки GITEX.

"Хакеры могут кормить искусственный интеллект испорченными данными таким образом, чтобы он мог сойти с ума", - предположил он, обсуждая будущее.