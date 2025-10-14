Рейтинг@Mail.ru
00:26 14.10.2025 (обновлено: 00:27 14.10.2025)
Глава МВФ предупредила об отставании в развитии регулирования технологий ИИ
экономика, кристалина георгиева, мвф, всемирный банк
Экономика, Кристалина Георгиева, МВФ, Всемирный банк
Глава МВФ предупредила об отставании в развитии регулирования технологий ИИ

Георгиева предупредила о недостаточном регулировании технологий ИИ

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в понедельник предупредила о недостаточном регулировании технологий искусственного интеллекта (ИИ) в мире.
"Мир отстает в (вопросе - ред.) регулирования", - заявила она в своем выступлении на ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, оценивая риски внедрения технологий ИИ.
По оценкам Георгиевой, в мире в настоящее время наблюдается прогресс в вопросе развития технологий, компетенций и инноваций.
"Однако нормативно-этическая база для ИИ, для нашего будущего, еще не сформирована", - заключила глава фонда.
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Исследование показало, сколько экспертов в нефтегазе готовы использовать ИИ
2 октября, 00:51
 
