Ходорковский* финансирует украинских террористов, сообщила ФСБ - РИА Новости, 14.10.2025
09:54 14.10.2025 (обновлено: 10:17 14.10.2025)
Ходорковский* финансирует украинских террористов, сообщила ФСБ
Ходорковский* финансирует украинских террористов, сообщила ФСБ
Ходорковский* финансирует украинских террористов, сообщила ФСБ

ФСБ: Ходорковский финансирует украинские националистические подразделения

© AP Photo / David AziaМихаил Ходорковский*
Михаил Ходорковский* - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / David Azia
Михаил Ходорковский*. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* и его пособники из числа членов "Антивоенного комитета России"** финансируют украинские военизированные националистические подразделения, которые в России признаны террористическими, и набирают туда боевиков для силового захвата власти в России, сообщила ФСБ РФ.
ФСБ возбудила уголовное дело против Ходорковского* и его пособников из числа членов АКР** (иноагентов экс-премьера РФ Михаила Касьянова*, экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова*** и многих других) по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, также против Ходорковского* возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности.
"Ходорковский* и другие учредители АКР** финансируют признанные в Российской Федерации террористическими украинские военизированные националистические подразделения, а также ведут рекрутинговую деятельность по набору лиц в указанные формирования для последующего их задействования в реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем", - говорится в сообщении.
* Физическое лицо, признанное иноагентом в России
** АКР, признан нежелательным в РФ
*** Признан в России иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов
