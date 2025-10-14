https://ria.ru/20251014/hamas-2048251248.html
ХАМАС начнет передачу тел четырех заложников во вторник, сообщило Reuters
ХАМАС начнет передачу тел четырех заложников во вторник, сообщило Reuters - РИА Новости, 14.10.2025
ХАМАС начнет передачу тел четырех заложников во вторник, сообщило Reuters
Движение ХАМАС сообщило посредникам, что начнет передачу тел четырех израильских заложников вечером во вторник, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T19:14:00+03:00
2025-10-14T19:14:00+03:00
2025-10-14T19:14:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101338/43/1013384356_0:372:5113:3248_1920x0_80_0_0_78ad2c451304adfe25b2b4a1b2668f02.jpg
https://ria.ru/20251013/izrail-2047958737.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101338/43/1013384356_192:0:4523:3248_1920x0_80_0_0_5aa1bce3ee1b991421a8d40bcae120ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС начнет передачу тел четырех заложников во вторник, сообщило Reuters
Reuters: ХАМАС передаст тела четырех израильских заложников во вторник