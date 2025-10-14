Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС начнет передачу тел четырех заложников во вторник, сообщило Reuters - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/hamas-2048251248.html
ХАМАС начнет передачу тел четырех заложников во вторник, сообщило Reuters
ХАМАС начнет передачу тел четырех заложников во вторник, сообщило Reuters - РИА Новости, 14.10.2025
ХАМАС начнет передачу тел четырех заложников во вторник, сообщило Reuters
Движение ХАМАС сообщило посредникам, что начнет передачу тел четырех израильских заложников вечером во вторник, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T19:14:00+03:00
2025-10-14T19:14:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101338/43/1013384356_0:372:5113:3248_1920x0_80_0_0_78ad2c451304adfe25b2b4a1b2668f02.jpg
https://ria.ru/20251013/izrail-2047958737.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101338/43/1013384356_192:0:4523:3248_1920x0_80_0_0_5aa1bce3ee1b991421a8d40bcae120ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС начнет передачу тел четырех заложников во вторник, сообщило Reuters

Reuters: ХАМАС передаст тела четырех израильских заложников во вторник

© AP Photo / Hatem MoussaЧлены движения "Хамас"
Члены движения Хамас - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Члены движения "Хамас". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Движение ХАМАС сообщило посредникам, что начнет передачу тел четырех израильских заложников вечером во вторник, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник, участвующий в операции.
"ХАМАС сообщило посредникам, что начнет передачу тел четырех израильских заложников Израилю во вторник в 22.00", - говорится в сообщении агентства.
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по заложникам
13 октября, 14:23
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала