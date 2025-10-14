Роспотребнадзор рассказал о количестве привитых от гриппа россиян

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 36 миллионов россиян привились от гриппа в рамках Всероссийской кампании по вакцинации, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 36,8 миллионов граждан, что составляет 24,9% численности населения страны", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор призывает граждан учитывать сезонную заболеваемость респираторными инфекциями и соблюдать профилактические меры, по возможности воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и ограничивать контакты при появлении признаков недомогания. Регулярно проветривать помещения, чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания нужно оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.