Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал о количестве привитых от гриппа россиян - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:05 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/gripp-2048080196.html
Роспотребнадзор рассказал о количестве привитых от гриппа россиян
Роспотребнадзор рассказал о количестве привитых от гриппа россиян - РИА Новости, 14.10.2025
Роспотребнадзор рассказал о количестве привитых от гриппа россиян
Более 36 миллионов россиян привились от гриппа в рамках Всероссийской кампании по вакцинации, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T00:05:00+03:00
2025-10-14T00:05:00+03:00
здоровье - общество
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894698436_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_9ca3246b01e63f162b66fb4ef89d0968.jpg
https://ria.ru/20251013/profilaktika-2047857240.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894698436_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_08d3c5fdd42058bd0f799a037a115abb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал о количестве привитых от гриппа россиян

Роспотребнадзор: более 36 миллионов россиян привились от гриппа

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКампания по вакцинации от гриппа в Петербурге
Кампания по вакцинации от гриппа в Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Кампания по вакцинации от гриппа в Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 36 миллионов россиян привились от гриппа в рамках Всероссийской кампании по вакцинации, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 36,8 миллионов граждан, что составляет 24,9% численности населения страны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ситуация с заболеваемостью, ходом вакцинации находится на контроле Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор призывает граждан учитывать сезонную заболеваемость респираторными инфекциями и соблюдать профилактические меры, по возможности воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и ограничивать контакты при появлении признаков недомогания. Регулярно проветривать помещения, чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания нужно оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.
Вакцинация от гриппа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Роспотребнадзор получил более 50 тысяч обращений по профилактике гриппа
Вчера, 00:14
 
Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала