Роспотребнадзор рассказал о количестве привитых от гриппа россиян
Более 36 миллионов россиян привились от гриппа в рамках Всероссийской кампании по вакцинации, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.10.2025
Роспотребнадзор рассказал о количестве привитых от гриппа россиян
Роспотребнадзор: более 36 миллионов россиян привились от гриппа
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 36 миллионов россиян привились от гриппа в рамках Всероссийской кампании по вакцинации, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 36,8 миллионов граждан, что составляет 24,9% численности населения страны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ситуация с заболеваемостью, ходом вакцинации находится на контроле Роспотребнадзора
.
Роспотребнадзор призывает граждан учитывать сезонную заболеваемость респираторными инфекциями и соблюдать профилактические меры, по возможности воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и ограничивать контакты при появлении признаков недомогания. Регулярно проветривать помещения, чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания нужно оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.