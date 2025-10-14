Рейтинг@Mail.ru
Сальдо объяснил, почему мэра Одессы лишили гражданства - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 14.10.2025 (обновлено: 19:44 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/grazhdanstvo-2048256092.html
Сальдо объяснил, почему мэра Одессы лишили гражданства
Сальдо объяснил, почему мэра Одессы лишили гражданства - РИА Новости, 14.10.2025
Сальдо объяснил, почему мэра Одессы лишили гражданства
Настоящей причиной лишения украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова является стремление Владимира Зеленского установить полный контроль над... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T19:43:00+03:00
2025-10-14T19:44:00+03:00
в мире
одесса
украина
херсонская область
владимир зеленский
владимир сальдо
олег царев
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033175485_0:63:2986:1743_1920x0_80_0_0_c3c43ab8b10c39f490350261fc71a2a8.jpg
https://ria.ru/20251014/zelenskiy-2048249450.html
одесса
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033175485_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_ba7d8cfab06d4e59570bbc27c9ec8629.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, херсонская область , владимир зеленский, владимир сальдо, олег царев, верховная рада украины
В мире, Одесса, Украина, Херсонская область , Владимир Зеленский, Владимир Сальдо, Олег Царев, Верховная Рада Украины
Сальдо объяснил, почему мэра Одессы лишили гражданства

Сальдо назвал причину лишения украинского гражданства мэра Одессы Труханова

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Настоящей причиной лишения украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова является стремление Владимира Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Он также заявил, что не собирается уезжать с Украины, а также из Одессы. До этого он заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства РФ он отрицает.
"Киевский режим продолжает жить по законам беспредела. Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова под формальным предлогом якобы наличия у него российского паспорта. Но настоящая причина очевидна: Зеленскому нужно расчистить место и установить полный контроль над финансовыми потоками Одессы, включая доходы от контрабанды", - написал Сальдо в Telegram-канале.
По его словам, убрать Труханова у Зеленского никак не получалось, поэтому в ход пошли все средства.
"Труханов же пытался лавировать, заигрывал с неонацистами, шел на уступки, сдавал интересы одесситов - и все равно не вписался в террористическую организацию "Украинское государство". Некоторых история ничему не учит", - написал Сальдо.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Экс-депутат Рады рассказал, зачем Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
Вчера, 19:00
 
В миреОдессаУкраинаХерсонская областьВладимир ЗеленскийВладимир СальдоОлег ЦаревВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала