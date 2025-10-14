Сальдо объяснил, почему мэра Одессы лишили гражданства

По его словам, убрать Труханова у Зеленского никак не получалось, поэтому в ход пошли все средства.

"Труханов же пытался лавировать, заигрывал с неонацистами, шел на уступки, сдавал интересы одесситов - и все равно не вписался в террористическую организацию "Украинское государство". Некоторых история ничему не учит", - написал Сальдо.