Сальдо объяснил, почему мэра Одессы лишили гражданства
Сальдо объяснил, почему мэра Одессы лишили гражданства - РИА Новости, 14.10.2025
Сальдо объяснил, почему мэра Одессы лишили гражданства
Настоящей причиной лишения украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова является стремление Владимира Зеленского установить полный контроль над... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T19:43:00+03:00
2025-10-14T19:43:00+03:00
2025-10-14T19:44:00+03:00
Сальдо объяснил, почему мэра Одессы лишили гражданства
Сальдо назвал причину лишения украинского гражданства мэра Одессы Труханова
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Настоящей причиной лишения украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова является стремление Владимира Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее Зеленский
подписал указ о лишении гражданства Украины
мэра Одессы
Геннадия Труханова, бывшего депутата Верховной рады Олега Царева
и артиста балета Сергея Полунина
. Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Он также заявил, что не собирается уезжать с Украины, а также из Одессы. До этого он заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства РФ
он отрицает.
"Киевский режим продолжает жить по законам беспредела. Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова под формальным предлогом якобы наличия у него российского паспорта. Но настоящая причина очевидна: Зеленскому нужно расчистить место и установить полный контроль над финансовыми потоками Одессы, включая доходы от контрабанды", - написал Сальдо
в Telegram
-канале.
По его словам, убрать Труханова у Зеленского никак не получалось, поэтому в ход пошли все средства.
"Труханов же пытался лавировать, заигрывал с неонацистами, шел на уступки, сдавал интересы одесситов - и все равно не вписался в террористическую организацию "Украинское государство". Некоторых история ничему не учит", - написал Сальдо.