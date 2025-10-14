Рейтинг@Mail.ru
На "Госуслугах" добавили функцию "доверенный контакт" - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 14.10.2025 (обновлено: 12:45 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/gosuslugi-2048143617.html
На "Госуслугах" добавили функцию "доверенный контакт"
На "Госуслугах" добавили функцию "доверенный контакт" - РИА Новости, 14.10.2025
На "Госуслугах" добавили функцию "доверенный контакт"
На портале "Госуслуги" появилась возможность защитить аккаунт с помощью доверенного контакта — ему будет приходить дополнительный код подтверждения при смене... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:10:00+03:00
2025-10-14T12:45:00+03:00
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772785852_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_a418df26a77ce591ab461a84c06969ab.jpg
https://ria.ru/20250820/max-2036473247.html
https://ria.ru/20251013/ii-2047973107.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772785852_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_94b0143412528daa16f9939435e23ca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, технологии
Россия, Технологии
На "Госуслугах" добавили функцию "доверенный контакт"

На "Госуслугах" появилась новая функция

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал "Госуслуги"
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал "Госуслуги". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. На портале "Госуслуги" появилась возможность защитить аккаунт с помощью доверенного контакта — ему будет приходить дополнительный код подтверждения при смене пароля, сообщило Минцифры в Telegram-канале.
"Главное правило защиты учетной записи на "Госуслугах" — никому никогда не сообщать свои логин, пароль и коды подтверждения входа. Чтобы защитить ваш аккаунт от мошенников, воспользуйтесь новой функцией "Госуслуг" — возможностью выбрать доверенный контакт. Это может быть, например, родственник или близкий друг. У него не будет доступа к личному кабинету, и он не сможет выполнять действия от вашего имени, но ему будет приходить дополнительный код подтверждения, если вы решите сменить пароль", — говорится в публикации.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Россияне смогут получать код для входа в "Госуслуги" через мессенджер MAX
20 августа, 12:03
Воспользоваться функцией могут все пользователи старше 14 лет, но стать доверенным контактом разрешается только совершеннолетним россиянам. У них должна быть подтвержденная запись на "Госуслугах", а в личном кабинете — данные паспорта и актуальный номер телефона.
Чтобы подключить доверенный контакт, нужно выбрать соответствующую опцию в разделе "Безопасность" в личном кабинете. Затем нажать на кнопку "Добавить" и указать имя контакта и номер его телефона, привязанный к "Госуслугам".
После этого нужно отправить приглашение. Когда доверенный контакт его примет, информация о нем появится в личном кабинете. При восстановлении доступа к аккаунту он первым будет получать СМС-код.
В Минфцифры уточнили, что доверенный контакт может быть только один, но у него может быть до пяти доверителей.
Отключить доверенный контакт или поменять его можно в любой момент в личном кабинете, заключили в министерстве.
Мобильное приложение Госуслуги Московской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Правила безопасного общения с ИИ разместили на портале госуслуг МО
13 октября, 15:17
 
РоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала