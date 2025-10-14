ГОСТ впервые урегулирует габаритные ворота на автодорогах

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ГОСТ с рекомендациями по параметрам габаритных ворот на российских автодорогах заработает с ноября - документ вводится впервые и РИА Новости ознакомилось с его содержанием.

Габаритные ворота на автодорогах - это специальные конструкции, контролирующие разрешенные размеры транспортных средств и ограничивающие проезд транспорта, превышающего допустимые габариты. Их размещают перед мостами, эстакадами, тоннелями и другими искусственными сооружениями, чтобы предотвратить ДТП и защитить инфраструктуру от повреждений при движении негабаритных автомобилей.

Организацией-разработчиком ГОСТа выступило федеральное автономное учреждение "Росдорнии".

"Основной целью стандарта является обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения и снижение числа ДТП, связанных с возможным обрушением элементов конструкций тоннелей и мостовых сооружений, в том числе надземных пешеходных переходов, из-за наезда на них транспортных средств с габаритом по высоте, превышающим подмостовой габарит", - отмечается на сайте организации.

Там указали, что национальный стандарт включает классификацию габаритных ворот, правила применения и технические требования к их конструкции.

Так, классификация габаритных ворот установлена по функциональному назначению и принципу их воздействия на транспортные средства и разделяет ворота на два типа: предупреждающие и удерживающие. Первые информируют водителя о нарушении требования по габариту высоты посредством шума и вибрации цепей, ударяющихся о транспортное средство. Вторые удерживают транспортное средство с превышенным габаритом от наезда на искусственное сооружение, перед которым они установлены.

Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 ноября этого года.