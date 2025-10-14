https://ria.ru/20251014/gosduma-2048236073.html
В Госдуме посоветовали генералу армии США в отставке Ходжесу оставить спесь
В Госдуме посоветовали генералу армии США в отставке Ходжесу оставить спесь - РИА Новости, 14.10.2025
В Госдуме посоветовали генералу армии США в отставке Ходжесу оставить спесь
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик посоветовал экс-командующему армии США в Европе генералу в отставке Бену Ходжесу оставь неуемную спесь после угроз... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T17:56:00+03:00
2025-10-14T17:56:00+03:00
2025-10-14T17:56:00+03:00
в мире
россия
севастополь
калининград
бен ходжес
дмитрий белик
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154914/00/1549140045_0:228:2834:1822_1920x0_80_0_0_f39dec115160d5b103ddad181d5f7770.jpg
https://ria.ru/20251014/anekdot-2048204611.html
россия
севастополь
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154914/00/1549140045_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_801ff8d15324f18c60a127abd9c1bd0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, севастополь, калининград, бен ходжес, дмитрий белик, владимир путин, нато, госдума рф
В мире, Россия, Севастополь, Калининград, Бен Ходжес, Дмитрий Белик, Владимир Путин, НАТО, Госдума РФ
В Госдуме посоветовали генералу армии США в отставке Ходжесу оставить спесь
Депутат Белик посоветовал генералу в отставке Ходжесу оставить неуемную спесь
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик посоветовал экс-командующему армии США в Европе генералу в отставке Бену Ходжесу оставь неуемную спесь после угроз нанести удары по Калининграду и Севастополю.
Ранее Ходжес
дал интервью YouTube-каналу, аффилированному с польской телекомпанией TVP. Он заявил, что силы НАТО
"уничтожили" бы Россию
, если бы она в 2025 году атаковала Польшу
. Как утверждает американский генерал в отставке, под удар попали бы Калининград
и Севастополь
. При этом власти РФ неоднократно заявляли, что Москва
не планирует нападать на страны НАТО, но будет защищать свои интересы и безопасность своих граждан всеми доступными средствами, а любые попытки альянса испытать боевую готовность России получат немедленный и жесткий ответ.
В своем заявлении Ходжес фактически признал, что сравнение Польши и Украины
неуместно. Если бы у Запада была четкая цель дать "все необходимое" Украине, то сейчас ситуация для Киева
была бы совсем другой, полагает бывший генерал.
"Натовский генерал льстит северо-атлантическому альянсу о его технических и военных возможностях, не учитывая самого главного, что мгновенный ответ России не заставит себя долго ждать. В альянсе быстро принимают решения атаковать беззащитных, но что же касается ядерной державы, там процессы вступления в войну могут утонуть в бюрократических процедурах. Так что пусть отставной генерал оставит свою неуместную спесь, займется написанием мемуаров и не бередит неокрепшие умы европейцев своими домыслами о победе над Россией", - сказал Белик
.
По его словам, как показывает практика, в НАТО могут быть храбрыми только отставные генералы.
"Как послушать, так они впереди всех на белом коне и саблей, но на пенсии, а когда были командующими, то сидели тихо, не высовывались и рот открывали только когда им разрешат", - подчеркнул депутат.
Президент России Владимир Путин
ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".