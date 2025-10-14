СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик посоветовал экс-командующему армии США в Европе генералу в отставке Бену Ходжесу оставь неуемную спесь после угроз нанести удары по Калининграду и Севастополю.

По его словам, как показывает практика, в НАТО могут быть храбрыми только отставные генералы.

"Как послушать, так они впереди всех на белом коне и саблей, но на пенсии, а когда были командующими, то сидели тихо, не высовывались и рот открывали только когда им разрешат", - подчеркнул депутат.