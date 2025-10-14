Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит предложения по ситуации с депортацией россиян из Латвии
12:47 14.10.2025 (обновлено: 12:58 14.10.2025)
Госдума рассмотрит предложения по ситуации с депортацией россиян из Латвии
Госдума в четверг рассмотрит предложения по ситуации с депортацией граждан России из Латвии, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Госдума в четверг рассмотрит предложения по ситуации с депортацией граждан России из Латвии, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Десятого октября Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) в интервью изданию Politico заявило, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую "волну" миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.
"Если все согласны, готовим необходимые решения (по ситуации с депортацией граждан России из Латвии - ред.) и выносим их на рассмотрение в четверг", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Россиянам рассказали, что делать в случае угрозы депортации из Латвии
13 октября, 18:14
Россиянам рассказали, что делать в случае угрозы депортации из Латвии
13 октября, 18:14
 
