Госдума рассмотрит предложения по ситуации с депортацией россиян из Латвии
Госдума рассмотрит предложения по ситуации с депортацией россиян из Латвии - РИА Новости, 14.10.2025
Госдума рассмотрит предложения по ситуации с депортацией россиян из Латвии
Госдума в четверг рассмотрит предложения по ситуации с депортацией граждан России из Латвии, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.10.2025
