В Госдуме предложили разрешить покупать "красивые" госномера на аукционах

Лантратова предложила разрешить покупку красивых госномеров на аукционах
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") направила обращение вице-премьеру России Дмитрию Григоренко с предложением запустить механизм официальной продажи государственных регистрационных "красивых" номеров для транспорта через электронные торги, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас, уважаемый Дмитрий Юрьевич, рассмотреть возможность запуска механизма официальной реализации регистрационных номеров с особыми сочетаниями посредством электронных торгов, с закреплением целевого использования поступающих средств на социальные нужды", - сказано в письме.
Согласно обращению, продажа таких номеров позволит не только увеличить доходную часть федерального бюджета за счёт добровольных платежей граждан, но и устранит предпосылки к коррупционным проявлениям, связанным с неформальным оборотом.
Кроме того, инициативой предлагается направлять вырученные средства на оказание адресной помощи семьям участников специальной военной операции, семьям погибших военнослужащих, а также многодетным семьям.
В обращении подчеркивается, что подобные меры будут способствовать социальной консолидации общества.
Президент России Владимир Путин
18 сентября проводил встречу с лидерами фракций политических партий в Госдуме
. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев
предложил президенту сделать официальную продажу "красивых" номеров на "Госуслугах" и добавил, что министерство экономического развития уже разработало всю необходимую правовую базу, однако решение откладывается. Путин поддержал данное предложение.