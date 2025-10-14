В Госдуме предложили разрешить покупать "красивые" госномера на аукционах

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") направила обращение вице-премьеру России Дмитрию Григоренко с предложением запустить механизм официальной продажи государственных регистрационных "красивых" номеров для транспорта через электронные торги, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу Вас, уважаемый Дмитрий Юрьевич, рассмотреть возможность запуска механизма официальной реализации регистрационных номеров с особыми сочетаниями посредством электронных торгов, с закреплением целевого использования поступающих средств на социальные нужды", - сказано в письме.

Согласно обращению, продажа таких номеров позволит не только увеличить доходную часть федерального бюджета за счёт добровольных платежей граждан, но и устранит предпосылки к коррупционным проявлениям, связанным с неформальным оборотом.

Кроме того, инициативой предлагается направлять вырученные средства на оказание адресной помощи семьям участников специальной военной операции, семьям погибших военнослужащих, а также многодетным семьям.

В обращении подчеркивается, что подобные меры будут способствовать социальной консолидации общества.