В ГД предложили установить ставку налога на прибыль частным медорганизациям

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается установить для частных медицинских организаций ставку по налогу на прибыль в размере 5%, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Очень много обращений от граждан - люди не понимают, как происходит ценообразование, кто это контролирует и контролирует ли вообще. Пациенты оказываются беззащитны перед жесткой ценовой политикой частных медучреждений и вынуждены платить им втридорога. Такое положение вещей не может не вызывать беспокойства. А ведь ранее, чтобы частная медицина спокойно развивалась, государство ввело нулевую ставку на прибыль для них. Получается, что частники злоупотребляют предоставленными им послаблениями и не в полной мере отвечают социальным запросам современности", - подчеркнул он.