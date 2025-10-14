В ГД предложили увеличить детский прожиточный минимум

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить детский прожиточный минимум до уровня реальных средних затрат на содержание ребенка, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность внесения изменений в действующее правовое регулирование в части установления величины прожиточного минимума для детей с целью укрепления социальной стабильности и стимулирования демографического роста", - сказано в обращении.

Инициативой предлагается рассмотреть вопрос о повышении установленного прожиточного минимума для детей до уровня, максимально приближенного к фактическим средним расходам домохозяйств на содержание ребёнка, на уровне не ниже 25 тысяч рублей.

Подобная корректировка, по мнению Аксененко, позволит обеспечить реальное исполнение гарантий социальной защиты, повысит адресность и эффективность предоставляемых мер поддержки и будет способствовать созданию условий для улучшения демографической ситуации.

В письме депутат напомнил, что, согласно постановлению кабмина, величина прожиточного минимума для детей установлена в размере 17 201 рубля.