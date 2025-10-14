https://ria.ru/20251014/gosduma-2048084216.html
Депутат Госдумы назвал тщедушием ультиматум Макрона России
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал тщедушием и словоблудием ультиматум президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России, сравнив французского политика с задиристой Моськой из русской басни Ивана Крылова.
Ранее Макрон
заявил, что если Россия
не выразит готовность к переговорам, ей придется за это расплачиваться, добавив, что Франция
активно поддерживает Украину
и объединяет усилия в рамках "коалиции желающих".
"Макрон занимается привычным для него словоблудием и делает тщедушные заявления, пытаясь за счет России поднять свой авторитет перед лицом ненавидящих и стремящихся его сместить простых французов. Он по-прежнему остается для всех здравомыслящих людей той самой задиристой Моськой из актуальной русской басни Крылова
", - сказал Шеремет
.
По его словам, все усилия Макрона возвыситься за счет России тщетны.
"Он навсегда останется в памяти стремительно нищающего французского населения неудачником, предавшим интересы страны во имя своих диктаторских амбиций", - сказал депутат.