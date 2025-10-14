Депутат Госдумы назвал тщедушием ультиматум Макрона России

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал тщедушием и словоблудием ультиматум президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России, сравнив французского политика с задиристой Моськой из русской басни Ивана Крылова.

Ранее Макрон заявил, что если Россия не выразит готовность к переговорам, ей придется за это расплачиваться, добавив, что Франция активно поддерживает Украину и объединяет усилия в рамках "коалиции желающих".

"Макрон занимается привычным для него словоблудием и делает тщедушные заявления, пытаясь за счет России поднять свой авторитет перед лицом ненавидящих и стремящихся его сместить простых французов. Он по-прежнему остается для всех здравомыслящих людей той самой задиристой Моськой из актуальной русской басни Крылова ", - сказал Шеремет

По его словам, все усилия Макрона возвыситься за счет России тщетны.