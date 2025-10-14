Рейтинг@Mail.ru
00:31 14.10.2025
В ГД внесут проект о праве прикрепляться к поликлинике раз в три месяца
В ГД внесут проект о праве прикрепляться к поликлинике раз в три месяца

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается предоставить россиянами право прикрепляться к поликлинике раз в три месяца, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В России продлили переход на электронные медкнижки
16 сентября, 02:51
"Законопроектом предлагается внести изменение в часть 2 статьи 21 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", предусматривающее возможность выбора гражданином медицинской организации, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в три месяца", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В настоящее время для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания).
Авторы проекта отметили, что существующая система ограничивает возможность граждан в выборе более удобной для него и доступной медицинской организации, где нет больших очередей и имеются необходимые специалисты, а также может приводить к неэффективному распределению нагрузки на поликлиники.
В сопроводительных документах к проекту также уточняется, что проводимые многочисленные опросы населения показывают, что большинство граждан страны поддерживает идею о сокращении срока выбора поликлиники.
По мнению депутатов, принятие законопроекта позволит повысить уровень удовлетворенности граждан качеством медицинских услуг, снизить количество жалоб на недостаток квалифицированной помощи и очереди в медицинских учреждениях, оптимизировать работу медицинских организаций за счет более равномерного распределения потока пациентов, что в свою очередь положительно скажется на системе здравоохранения.
Фельдшер измеряет давление пациенту в фельдшерско-акушерском пункте - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Фельдшеры смогут исполнять обязанности участковых врачей
1 сентября, 00:55
 
ОбществоЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
