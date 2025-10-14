Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ужесточить ответственность за продажу вейпов - РИА Новости, 14.10.2025
00:10 14.10.2025
В Госдуме предложили ужесточить ответственность за продажу вейпов
В Госдуме предложили ужесточить ответственность за продажу вейпов - РИА Новости, 14.10.2025
В Госдуме предложили ужесточить ответственность за продажу вейпов
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с предложением ввести... РИА Новости, 14.10.2025
общество
сергей миронов
госдума рф
2025
Новости
общество, сергей миронов, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуме предложили ужесточить ответственность за продажу вейпов

Депутаты СРЗП предложили ужесточить ответственность за продажу вейпов

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с предложением ввести уголовную ответственность за оборот и употребление вейпов по аналогии с мерами, действующими в отношении наркотических средств, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали первый замрук думской фракции СРЗП Дмитрий Гусев и депутат Госдумы Елена Драпеко.
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Кировский губернатор предложил запретить продажу вейпов в регионе
18 сентября, 11:31
"Предлагается рассмотреть возможность внесения поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации, которые бы устанавливали чёткие меры ответственности за изготовление, хранение, распространение и употребление вейпов и жидкостей к ним, по аналогии с составами преступлений в сфере оборота наркотических средств", - сказано в письме.
Такая мера, по мнению депутатов, позволит сформировать единый подход к квалификации правонарушений, ликвидировать "серую зону" регулирования и исключить возможность злоупотреблений.
Кроме того, депутаты попросили Колокольцева рассмотреть вопрос о подготовке и направлении в Госдуму предложений МВД по формированию системы ответственности за незаконное обращение вейпов, а также об участии представителей ведомства в совместной рабочей группе.
Вейп - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В Госдуме разработали проект об ответственности за продажу вейпов
16 сентября, 11:17
"Сегодня мы видим, как вейпы превращаются из модного аксессуара в инструмент распространения опасных веществ. Необходимо выработать чёткую систему ответственности, которая бы обеспечивала защиту здоровья граждан, прежде всего детей и молодёжи", - сказал Гусев РИА Новости.
Ранее депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым разработали законопроект об административной ответственности за продажу вейпов. Проектом предлагается ввести определение устройств для потребления никотиносодержащих изделий, а также никотиносодержащих жидкостей, так как данные определения отсутствуют в действующем законодательстве.
За розничную и оптовую продажу вейпов проектом предусматриваются штрафы для граждан – от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц – от одного до двух миллионов рублей.
Курящий прохожий на улице - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В ГД оценили, как запрет продажи вейпов скажется на борьбе с наркотиками
15 сентября, 07:22
 
ОбществоСергей МироновГосдума РФ
 
 
